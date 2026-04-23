Stadio Puttilli, Leonardo Binetti: «Serve il rifacimento della recinzione di via D'Annunzio»

«Ho seguito, sin dall'inizio, assieme ad altri concittadini, comuni amici e sportivi, le vicende relative alla ristrutturazione dello Stadio Puttilli. E' un vero peccato che, in maniera incomprensibile sia stata, a tutt'oggi, ignorata la demolizione e il rifacimento dell'orrenda recinzione retrostante la tribuna dello stadio e frontale al PalaDisfida». Così l'ex assessore allo Sport, Leonardo Binetti in una lettera rivolta al sindaco Cosimo Cannito e alle commissioni IV, VI e VII.«Del problema sono stati interessati dal sottoscritto, sin dal 2021, il Sindaco, il Commissario Prefettizio - dott. Alecci, nonché le competenti Commissioni Consiliari. La recinzione di via D'Annunzio, identica a quelle già abbattute e sostituite all'epoca di via Vittorio Veneto e di viale Dante Alighieri, ancorché decadente e pericolosa, riporta tuttora, sull'intera parete superiore, pericolosi cocci di vetro. Risultano, inoltre, staccatisi dalla sommità di detta recinzione, blocchi di calcestruzzo. Tanto, conseguenza anche di frequenti avversità atmosferiche. Confido pertanto, anche in vista del prossimo sopralluogo presso lo stadio della Lega PRO, a nome di altri cittadini e sportivi della nostra Città, sottoscrittori di precedenti segnalazioni, che le SS.LL. possano intervenire, convocando sull'argomento le rispettive competenti Commissioni, affinchè il problema venga nuovamente dibattuto e finalmente portato a compimento».