Prima Categoria: torna al successo l’Audace. Cade a Bisceglie solo nel finale l’Etra

Riparte la difficile caccia alla vetta degli uomini di Iannone. Ancora una sconfitta per un Etra in ripresa che comunque dà segni di ripresa

Prima Categoria Puglia – risultati girone A

Classifica dopo la 15a giornata

Una partita da recuperare

Dopo la sconfitta di San Severo nello scontro diretto contro il Maracanà, riprende spedita la rincorsa al primo posto dell'Audace Barletta, che al centro sportivo Manzi-Chiapulin liquida con un secco 3-0 la Virtus Molfetta grazie alle reti di Lazzaro Lomuscio, capitan Ruggiero Rizzi e Mattia Travisani.Il distacco degli uomini di Iannone dalla capolista Maracanà San Severo resta quindi invariato.La compagine subgarganica mantiene tre lunghezze di vantaggio grazie al successo di misura sul campo del Real Sannicandro, campo che domenica prossima vedrà protagonista proprio l'Audace Barletta, mentre più agevole si presenta il compito dei "colchoneros" sanseveresi che al "Ricciardelli" ospiteranno invece l'Audace Cagnano.Ancora una sconfitta invece per l'Etra, superata questa volta maturata solo nel quarto d'ora finale al "Di Liddo" dalla quotata Virtus Bisceglie. Gara coraggiosa quella dei ragazzi guidati dal duo Martire-De Finis in casa che fa ben sperare nell'ottica di quella difficile missione chiamata salvezza. E se quello del gol per i gialloneri sembra essere diventato "il problema" da risolvere assolutamente alla luce di una sola rete messa a segno nelle ultime otto partite, il semplice fatto che l'Etra pare aver smesso di subire quella serie di imbarcate che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2023.Se l'Etra potrà ancora nutrire ancora speranze concrete di salvare la categoria lo si capirà nei prossimi match interni, a partire da quello molto difficile di domenica pomeriggio al Manzi contro il forte Real San Giovanni, prima dei decisivi scontri diretti in serie contro Noicattaro, Virtus Molfetta, Real Sannicandro, che saranno intervallati dalle proibitive trasferte sui campi di Ideale Bari, Maracanà San Severo e Top Player Minervino, per una salvezza (o quanto meno un playout) da conquistarsi rigorosamente presso l'impianto di Via dei Mandorli.Virtus Bisceglie-2-0; Atletico Peschici-Ideale Bari 1-3; Real Sannicandro-Maracanà San Severo 0-1; Atletico Vieste-Noicattaro 4-3; Gioventù Calcio San Severo-Real San Giovanni Rotondo 3-5; Audace Cagnano-Top Player Minervino 4-3;-Virtus Molfetta 3-0Maracanà San Severo p.ti 40;37; Real San Giovanni e Virtus Bisceglie 28; Gioventù San Severo e Top Player Minervino 21; Atletico Vieste 19; Audace Cagnano* 18; Virtus Molfetta* 14; Real Sannicandro* 13; Noicattaro* e Atletico Peschici 8;7.