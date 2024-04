Damiani: «Benvenuto a Tupputi in famiglia Ppe con Tajani»

"Mi congratulo con il consigliere regionale pugliese, nonché mio concittadino di Barletta, Giuseppe Tupputi, per aver sottoscritto oggi a Roma il manifesto di adesione al Partito Popolare Europeo, raccogliendo l'invito del nostro Segretario Antonio Tajani". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, a margine della conferenza stampa di questa mattina, presso la Fondazione De Gasperi, in occasione dell'adesione dei movimenti civici ai valori del Ppe. "Da sempre Forza Italia crede nell'apertura al civismo, nel contributo di persone e idee con orizzonti che vanno oltre le schematizzazioni della politica. Oggi diamo il benvenuto nella casa del Ppe a soggetti con i quali avviamo un percorso di condivisione di valori e proposte, sorretto da un ulteriore e rinnovato radicamento nei territori, grazie al quale sapremo dare risposte sempre più concrete alle istanze dei cittadini. Benvenuto in particolare al consigliere regionale della Puglia, mio conterraneo, Giuseppe Tupputi, che conosco da tempo quale amministratore particolarmente attento ai bisogni della comunità che ha finora rappresentato in sede regionale", conclude.