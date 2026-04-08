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Vinitaly 2026, ci sarà anche Barletta

Appuntamento a Verona dal 12 al 15 aprile

Barletta - mercoledì 8 aprile 2026 Comunicato Stampa
Anche Barletta sarà presente alla manifestazione fieristica Vinitaly 2026 che si terrà a Verona dal 12 al 15 Aprile. La partecipazione dei produttori barlettani è stata presentata questa mattina alla stampa alla presenza del Sindaco Cosimo Cannito, dell'Assessore alle Attività produttive Giuseppe Dileo e dei rappresentanti del Consorzio per la tutela del vino D.O.C. Rosso Barletta che saranno presenti con vari stand nel capoluogo veneto.

"Vedere le eccellenze del nostro territorio rappresentate in una vetrina così prestigiosa – hanno dichiarato il Sindaco Cannito e l'assessore Dileo - è la testimonianza tangibile di quanto la dedizione, il sacrificio e la passione dei nostri viticoltori sappiano trasformarsi in un valore aggiunto per l'intera comunità. Come Amministrazione comunale, anche quest'anno abbiamo creduto fermamente in questo progetto di supporto, convinti che la valorizzazione dei prodotti locali non sia solo un atto di promozione commerciale, ma una vera e propria difesa della nostra identità culturale e storica. Il successo di questa iniziativa, finalizzata a consolidare il nostro brand, risiede nella sinergia vincente tra pubblico e privato: uniti abbiamo dimostrato che il nostro territorio non ha nulla da invidiare ai grandi scenari internazionali.
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