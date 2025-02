Avviso pubblico regionale per sostegno sagre, fiere e manifestazioni

La Regione Puglia ha bandito un Avviso Pubblico per la concessione di contributi destinati al sostegno di sagre, fiere, manifestazioni ed eventi, come previsto dalla lettera C.2, art. 3, Allegato 1 della delibera di Giunta Regionale n.53 del 5.2.2024 "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024- 2026", a valere sul primo quadrimestre del 2025.Più precisamente, la procedura riguarda la concessione di contributi per i suddetti eventi che saranno realizzati e ultimati entro e non oltre il 30 Aprile 2025. Alla stessa potranno partecipare enti pubblici, pubbliche amministrazioni, proloco, associazioni, fondazioni, consorzi di tutela (riconosciuti con decreto ministeriale), associazioni di categoria operanti nel settore agroalimentare e senza fini di lucro (evincibile dallo Statuto o da altro atto assimilabile).L'iniziativa – evidenzia l'Assessore comunale con delega alle Attività Produttive Giuseppe Dileo –, con una previsione di risorse pari a 130mila euro si inserisce nel quadro del programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità, integrandosi con le attività di promozione e comunicazione comprese nel Complemento di Sviluppo Rurale Puglia 2023-2027. Questo al fine di favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare, incrementando la diffusione delle azioni informative presso i consumatori con particolare attenzione alla competitività ed alla sostenibilità ambientale nel settore agricolo e forestale. Il tutto a supporto delle imprese e dei territori rurali.Si rammenta che l'avviso pubblico prevede – quale elemento fondamentale del progetto da candidare – il requisito della storicità dell'evento che deve essere già stato svolto per almeno 5 edizioni. Tutte le informazioni riguardanti nel dettaglio il presente avviso pubblico (requisiti di ammissione alla partecipazione, periodo entro il quale dovranno realizzarsi le iniziative, modalità e termine di presentazione dell'offerta) sono reperibili sul sito istituzionale www.regione.puglia.it/web/agricoltura/comunicazione-e-promozione.