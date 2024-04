Barletta presente alla "Fiera di San Giorgio"

Anche quest'anno Barletta partecipa alla "Fiera di San Giorgio". L'evento di caratura nazionale, organizzato a Gravina in Puglia, è giunto al suo 730° appuntamento all'insegna di "Agricoltura, Agroalimentare, Sostenibilità e Territorio".L'edizione corrente, promossa dall'Ente civico della località murgiana d'intesa con la Regione Puglia, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e la Città Metropolitana di Bari, in programma da ieri sino al prossimo 21 Aprile. Propone un ampio ventaglio di attività (consultabili in dettaglio al link https://fierasangiorgiogravina.it/) che la eleggono apprezzata e ambita vetrina per le eccellenze culturali, turistiche e agroalimentari pugliesi. I perentori numeri della kermesse 2023 sintetizzano il successo: ben 60.000 visitatori e l'adesione di 131 espositori.La Città di Barletta per il 2024 sarà presente, grazie all'Amministrazione comunale, con uno stand di promozione culturale ed enogastronomica.Il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, con l'Assessore alle Attività Produttive e vice Sindaco Giuseppe Dileo, concordano sull'importanza di riproporre la "Città della Disfida" al polo fieristico gravinese. "Una manifestazione – affermano entrambi – diventata autentico fulcro per la valorizzazione commerciale del territorio. La Fiera di San Giorgio rappresenta una eccellente occasione per attribuire riconoscibilità e visibilità alle nostre produzioni, qualificate da un potenziale in grado di esportare Barletta ovunque, come del resto suggerisce la recentissima partecipazione locale al Vinitaly, il salone internazionale dei vini e distillati di Verona, che abbiamo inteso patrocinare. Il Comune di Barletta, nel ruolo di istituzione attenta, deve contribuire ad affermare l'enogastronomia cittadina sui mercati"