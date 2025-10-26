Inaugurato il comitato di Ruggiero Passero, candidato della lista Per la Puglia con Decaro

Dare continuità ad un percorso iniziato anni fa e che ha dato centralità alla provincia Bat. Questo è l'obiettivo numero di Ruggiero Passero, candidato alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre nella lista Per la Puglia con Decaro. "Faccio parte di una grande squadra - ha affermato Passero - e voglio mettere al servizio del territorio le mie competenze oltre che la conoscenza della macchina amministrativa maturata in questi anni. Conosco i problemi di questo territorio e quelle che potrebbero essere le soluzioni". Passero sarà al fianco di Antonio Decaro "un uomo serio, capace e competente". Di seguito l'intervista completa rilasciata a margine dell'inaugurazione del suo comitato elettorale in via Ferdinando d'Aragona 147 a Barletta.