Ruggiero Passero
Ruggiero Passero
Politica

Inaugurato il comitato di Ruggiero Passero, candidato della lista Per la Puglia con Decaro

Tanti i temi trattati

Barletta - domenica 26 ottobre 2025 13.24 Comunicato Stampa
Dare continuità ad un percorso iniziato anni fa e che ha dato centralità alla provincia Bat. Questo è l'obiettivo numero di Ruggiero Passero, candidato alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre nella lista Per la Puglia con Decaro. "Faccio parte di una grande squadra - ha affermato Passero - e voglio mettere al servizio del territorio le mie competenze oltre che la conoscenza della macchina amministrativa maturata in questi anni. Conosco i problemi di questo territorio e quelle che potrebbero essere le soluzioni". Passero sarà al fianco di Antonio Decaro "un uomo serio, capace e competente". Di seguito l'intervista completa rilasciata a margine dell'inaugurazione del suo comitato elettorale in via Ferdinando d'Aragona 147 a Barletta.
IMGIMGIMG
  • Ruggiero Passero
Altri contenuti a tema
Inaugurazione del comitato elettorale di Ruggiero Passero, candidato lista Per la Puglia Inaugurazione del comitato elettorale di Ruggiero Passero, candidato lista Per la Puglia Appuntamento domani alle 10.30 in via Ferdinando D'Aragona 147
L'assessore Ruggiero Passero si dimette, ancora caos in consiglio comunale L'assessore Ruggiero Passero si dimette, ancora caos in consiglio comunale Ieri in aula il resoconto delle attività di Bar.S.A., tra rinnovi e contese
2 Centri raccolta rifiuti, «importanza strategica, non ci sottrarremo al confronto» Centri raccolta rifiuti, «importanza strategica, non ci sottrarremo al confronto» Nota congiunta del sindaco Cannito e dell’assessore all’ambiente Ruggiero Passero
2 Ancora rifiuti abbandonati sulla litoranea di Barletta, Passero: «Ti beccheremo» Cronaca Ancora rifiuti abbandonati sulla litoranea di Barletta, Passero: «Ti beccheremo» L'assessore all'Ambiente denuncia: «Ti prenderemo e faremo di tutto per far sì che questo scempio non accada mai più»
Super delega per il vicesindaco Cefola. Anche Passero potrebbe fare il pieno Super delega per il vicesindaco Cefola. Anche Passero potrebbe fare il pieno Il sindaco Cannito ha firmato il decreto di nomina. Intanto sarebbe in corso una trattativa anche con l’assessore Ruggiero Passero
1 Potature non autorizzate a Montaltino, estraneo il Comune di Barletta La città Potature non autorizzate a Montaltino, estraneo il Comune di Barletta Il circolo Legambiente Barletta ha segnalato la vicenda agli uffici. Risponde l'assessore all'ambiente Passero
1 Giornata nazionale degli alberi, a Barletta saranno piantati oltre 20 arbusti La città Giornata nazionale degli alberi, a Barletta saranno piantati oltre 20 arbusti In tutti questi appuntamenti i protagonisti saranno gli alunni delle scuole di Barletta
Nuova vita ai rifiuti, ScartOff di Barletta presenta il progetto “Loop” Associazioni Nuova vita ai rifiuti, ScartOff di Barletta presenta il progetto “Loop” L'associazione culturale ScartOff parteciperà alle "Giornate Ecologiche 2019"
Sparatoria Barletta, il commento del gruppo delle associazioni
26 ottobre 2025 Sparatoria Barletta, il commento del gruppo delle associazioni
Sparatoria Barletta, Fratelli d’Italia: “Serve unità per difendere la legalità e la nostra comunità”
26 ottobre 2025 Sparatoria Barletta, Fratelli d’Italia: “Serve unità per difendere la legalità e la nostra comunità”
Giuseppe Denittis, “La Signora Denittis col figlio ", (1875-1876)
26 ottobre 2025 Giuseppe Denittis, “La Signora Denittis col figlio", (1875-1876)
Prevenzione e scuola: a Barletta l'ottava edizione del progetto "Gli ScacciaRischi "
26 ottobre 2025 Prevenzione e scuola: a Barletta l'ottava edizione del progetto "Gli ScacciaRischi"
Nasce Cime di Runners, un nuovo "run club " giovanile per gli amanti della corsa a Barletta
26 ottobre 2025 Nasce Cime di Runners, un nuovo "run club" giovanile per gli amanti della corsa a Barletta
Da Barletta Michela Diviccaro presenta la sua candidatura
25 ottobre 2025 Da Barletta Michela Diviccaro presenta la sua candidatura
Inaugurazione del comitato elettorale di Ruggiero Passero, candidato lista Per la Puglia
25 ottobre 2025 Inaugurazione del comitato elettorale di Ruggiero Passero, candidato lista Per la Puglia
Popolari con Decaro: Presentazione ufficiale dei candidati della BAT
25 ottobre 2025 Popolari con Decaro: Presentazione ufficiale dei candidati della BAT
Giornata Mondiale della Pasta: a Barletta trionfa la tradizione
25 ottobre 2025 Giornata Mondiale della Pasta: a Barletta trionfa la tradizione
Sparatoria a Barletta, la lista Emiliano Sindaco di Puglia: "Episodio angosciante e inquietante "
25 ottobre 2025 Sparatoria a Barletta, la lista Emiliano Sindaco di Puglia: "Episodio angosciante e inquietante"
© 2001-2025 BarlettaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.