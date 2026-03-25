Consiglio Provinciale BAT
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Rinnovo del Consiglio Provinciale BAT: fissata al 12 aprile la data del voto

La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale

Barletta - mercoledì 25 marzo 2026 14.32
Il 12 aprile la BAT sceglierà i membri del nuovo Consiglio Provinciale. Nella giornata di lunedì 23 marzo, infatti, sono state consegnate le liste definitive che parteciperanno alle elezioni dei nuovi componenti – dodici in totale – del Consiglio Provinciale della BAT.

Essendo elezioni di secondo livello si sono potuti candidare soltanto i consiglieri comunali delle dieci città della provincia Barletta-Andria-Trani. Potranno invece votare sia i consiglieri comunali, sia i sindaci della provincia BAT ovvero: Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Canosa di Puglia e Spinazzola: ad eccezione di Minervino Murge, attualmente commissariato.

Tre le liste presentate: una di centrodestra, una di centrosinistra e un'altra afferente al presidente della Provincia Bernardo Lodispoto (che rimarrà in carica nonostante la sfiducia del precedente consiglio) in accordo con il presidente del consiglio comunale di Trani Giacomo Marinaro.

La lista di centrosinistra presenta nove candidati: Gianluca Sanguedolce di Andria, Federica Cuna di Trani, Edmondo Valente, Carla Mazzilli e Gianni Naglieri di Bisceglie, Lucia Marzia Bucci di Canosa, Cinzia Petrignano e Vincenzo Todisco di San Ferdinando di Puglia, Emanuele Quarta di Margherita di Savoia.

La lista di centrodestra invece ha presentato sette nomi: Pasquale Di Trani (di Spinazzola), Bruna Glionna (di Spinazzola), Marta Patruno (di Trinitapoli) e Michele Vitrani (di Canosa) afferenti a Fratelli d'Italia; Giorgia Preziosa (di Bisceglie) e Pasquale Di Noia (di Spinazzola) di Forza Italia; Pietro De Angelis (di Trinitapoli) della Lega.

La terza lista – 'Avanti con la BAT' riporta dieci membri membri. Di cui quattro di Trani, rispettivamente: Angela Bartucci, Patrizia Cormio, Savino Cormio, Saverio De Laurentis e sei di Margherita di Savoia che sono: Grazia Damato, Salvatore Lattanzio, Vanessa Natola, Salvatore Piazzolla, Francesca Santobuono, Savino Tesoro.

Il sistema di voto sarà ponderato, quindi il peso dell'influenza del voto varia da città a città: ha un indice di ponderazione pari a 282 quello di un consigliere comunale della città di Andria, Barletta, Trani e Bisceglie. Avrà invece un indice di ponderazione pari a 461 quello di un consigliere di Canosa, Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia e un indice tanto alto pari a 2.308 quello di un consigliere di Spinazzola. Escluso Minervino Murge in quanto commissariato.
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