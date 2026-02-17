Ruggiero Passero
Politica

Passero (Per la Puglia): «Insediate commissioni consiliari, subito al lavoro con richiesta audizione per nuove strutture sanitarie della Bat»

La nota del consigliere regionale

Barletta - martedì 17 febbraio 2026 14.42 Comunicato Stampa
"Nella mattinata odierna sono iniziati i lavori delle commissioni consiliari regionali. Sarò componente della I commissione (Bilancio), della II commissione (Affari Generali) e della III commissione (Sanità). Nell'ottica di una piena e immediata operatività ho richiesto, proprio per quest'ultima commissione, un'audizione al fine di conoscere lo stato di avanzamento degli iter per la realizzazione delle nuove strutture sanitarie della Bat". Così il presidente del gruppo consiliare Per la Puglia, Ruggiero Passero.

"Gli ultimi aggiornamenti riguardanti il nuovo ospedale di Andria, l'ospedale del nord barese a Bisceglie e la piastra oncoematologica del Dimiccoli di Barletta - dichiara Passero - risalgono allo scorso mese di settembre. In tale occasione, era stato espresso l'auspicio che nel periodo di vacatio dovuto alle elezioni regionali e ai fisiologici tempi di formazione della nuova consiliatura, l'iter avviato nei mesi scorsi potesse proseguire nel rispetto del cronoprogramma tracciato".

"L'audizione richiesta all'assessore regionale alla Sanità, al direttore del dipartimento salute, ad Asset, alla dirigenza della Asl Bt, ai Rup, e ai sindaci di Andria e Bisceglie, rappresenterà l'occasione per comprendere quale sia stato il lavoro svolto. Quella di fornire alla comunità della Bat servizi sanitari all'altezza delle richieste è una delle mie priorità e per questo motivo - conclude Passero - vigilerò con ancora maggiore attenzione sulla prosecuzione del percorso che porterà alla nascita di queste nuove e fondamentali strutture".
  • Ruggiero Passero
