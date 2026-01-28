Ruggiero Passero eletto capogruppo in consiglio regionale della lista Per la Puglia

I consiglieri regionali della lista Per la Puglia Sebastiano Leo (assessore al Bilancio), Saverio Tammacco e Antonio Tutolo hanno eletto all'unanimità Ruggiero Passero capogruppo in consiglio regionale."Sono onorato - ha affermato Passero - di poter rappresentare la lista Per la Puglia nel ruolo di capogruppo in consiglio regionale. Nonostante sia alla prima esperienza da consigliere, i miei colleghi hanno riconosciuto in me la figura più adatta a rappresentarli, anche in virtù del bagaglio di conoscenze e competenze acquisite in anni di attività politica. Per questo non posso che ringraziarli"."Lo straordinario risultato elettorale ottenuto dalla lista Per la Puglia - prosegue il consigliere regionale - rappresenta per me una responsabilità maggiore. La nostra, sarà un'azione sinergica a quella del presidente Antonio Decaro e porterà in consiglio quei valori e quelle istanze del civismo che tanto bene hanno fatto al centrosinistra pugliese negli ultimi 20 anni"."Lunedì prossimo - ha concluso Passero - la prima seduta del consiglio regionale rappresenterà l'avvio di un nuovo percorso. Siamo pronti ad intraprenderlo con entusiasmo al servizio dei pugliesi".