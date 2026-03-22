Il barlettano Giovanni Tesse torna in TV nel corpo di ballo di "Canzonissima"

Il ballerino latinoamericano barlettano Giovanni Tesse, dopo la sua ultima esperienza televisiva, torna sul piccolo schermo nel corpo di ballo del programma televisivo "Canzonissima", andato in onda in prima serata su Rai 1 ieri sera per la prima di sei puntate totali.Dopo tanta gavetta e tanti premi in concorsi in giro per il mondo, la carriera televisiva di Giovanni ha inizio con la partecipazione al talent più famoso della televisione italiana, "Amici". È stato poi protagonista sui palchi di "Battiti Live" per tutta l'estate, ballando le hit del 2025 e affiancando alcuni tra i più grandi cantanti della musica italiana, tra cui Annalisa, Fedez, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Boomdabash, The Kolors, Gabry Ponte, Gigi D'Alessio e molti altri.Dopo aver lavorato al Billionaire di Saint Moritz e al Billionaire Dubai, il barlettano torna a stupire. Il suo talento è stato riconosciuto anche da professionisti del mondo dello spettacolo, da Raimondo Todaro a Milly Carlucci.Che sia per nostalgia o per strategia, il 2026 è l'anno del ritorno al passato per la televisione italiana: molti format sono tornati a far parte del palinsesto. A distanza di 50 anni dalla prima puntata, torna "Canzonissima", programma nato nel 1958 che ha fatto compagnia a milioni di telespettatori per ben 13 stagioni, diventando per definizione il "sabato sera italiano".Con un'orchestra dal vivo composta da 24 elementi, la conduttrice Milly Carlucci ha dichiarato di voler fare un viaggio nel tempo, riportando al centro le canzoni della musica italiana: i grandi classici, melodie capaci di scaldare il cuore del pubblico e farlo emozionare.Nella serata di ieri, Giovanni ha ballato la sigla, poi per Malika Ayane e per Elettra Lamborghini.Insomma, per il ballerino barlettano una nuova importante occasione per mettersi nuovamente in gioco e conquistare il pubblico della prima serata, all'interno di uno dei programmi più iconici della storia della televisione italiana.