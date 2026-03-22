Giovanni Tesse
Giovanni Tesse
Attualità

Il barlettano Giovanni Tesse torna in TV nel corpo di ballo di "Canzonissima"

In onda ieri sera su Rai 1 la prima puntata

Barletta - domenica 22 marzo 2026 7.50
Il ballerino latinoamericano barlettano Giovanni Tesse, dopo la sua ultima esperienza televisiva, torna sul piccolo schermo nel corpo di ballo del programma televisivo "Canzonissima", andato in onda in prima serata su Rai 1 ieri sera per la prima di sei puntate totali.

Dopo tanta gavetta e tanti premi in concorsi in giro per il mondo, la carriera televisiva di Giovanni ha inizio con la partecipazione al talent più famoso della televisione italiana, "Amici". È stato poi protagonista sui palchi di "Battiti Live" per tutta l'estate, ballando le hit del 2025 e affiancando alcuni tra i più grandi cantanti della musica italiana, tra cui Annalisa, Fedez, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Boomdabash, The Kolors, Gabry Ponte, Gigi D'Alessio e molti altri.

Dopo aver lavorato al Billionaire di Saint Moritz e al Billionaire Dubai, il barlettano torna a stupire. Il suo talento è stato riconosciuto anche da professionisti del mondo dello spettacolo, da Raimondo Todaro a Milly Carlucci.

Che sia per nostalgia o per strategia, il 2026 è l'anno del ritorno al passato per la televisione italiana: molti format sono tornati a far parte del palinsesto. A distanza di 50 anni dalla prima puntata, torna "Canzonissima", programma nato nel 1958 che ha fatto compagnia a milioni di telespettatori per ben 13 stagioni, diventando per definizione il "sabato sera italiano".

Con un'orchestra dal vivo composta da 24 elementi, la conduttrice Milly Carlucci ha dichiarato di voler fare un viaggio nel tempo, riportando al centro le canzoni della musica italiana: i grandi classici, melodie capaci di scaldare il cuore del pubblico e farlo emozionare.

Nella serata di ieri, Giovanni ha ballato la sigla, poi per Malika Ayane e per Elettra Lamborghini.

Insomma, per il ballerino barlettano una nuova importante occasione per mettersi nuovamente in gioco e conquistare il pubblico della prima serata, all'interno di uno dei programmi più iconici della storia della televisione italiana.
  • Spettacolo
Altri contenuti a tema
“Fragili”: sei uomini, sei parole, sei racconti Eventi “Fragili”: sei uomini, sei parole, sei racconti Torna Parole Chiare – dizionario umano con il suo quinto evento
Il barlettano Ruggiero Disalvo torna tra i protagonisti di CasaSanremo The Club Il barlettano Ruggiero Disalvo torna tra i protagonisti di CasaSanremo The Club Da quest'anno ricopre anche il ruolo di Ambassador Ufficale
A Barletta il concerto - galà "Morricone e De Nittis: due maestri, un'anima" Eventi A Barletta il concerto - galà "Morricone e De Nittis: due maestri, un'anima" Il Teatro Curci celebra arte, musica e solidarietà con l'evento della BCC Canosa Loconia e Il Dono di Luca
L'influencer Taylor Mega ospite a sorpresa a Barletta Speciale L'influencer Taylor Mega ospite a sorpresa a Barletta Protagonista dei festeggiamenti per i 25 anni del lido "Bagni Peppino"
1 Estate barlettana 2025, l'associazione Cultura e Spettacolo: «Ancora una volta manca la programmazione» Turismo Estate barlettana 2025, l'associazione Cultura e Spettacolo: «Ancora una volta manca la programmazione» La nota degli artisti locali
"Parole chiare - dizionario umano", il mondo visto con gli occhi delle donne Eventi "Parole chiare - dizionario umano", il mondo visto con gli occhi delle donne Il racconto dello spettacolo diretto da Chiara Fiorella
Al Polo Museale di Trani Akemda Gospel Italian Singers: evento sold out Eventi Al Polo Museale di Trani Akemda Gospel Italian Singers: evento sold out Questa sera parte la nuova programmazione della Fondazione S.E.C.A.
Lunedi al Cinema Paolillo di Barletta la presentazione del recital "La Bella e la Bestia - Desigual" Eventi Lunedi al Cinema Paolillo di Barletta la presentazione del recital "La Bella e la Bestia - Desigual" Il ricavato dell'evento sarà devoluto in beneficenza
Polemiche mercato settimanale, l'intervento della lista Emiliano Sindaco di Puglia
22 marzo 2026 Polemiche mercato settimanale, l'intervento della lista Emiliano Sindaco di Puglia
Giornata nazionale della memoria delle vittime delle mafie, la riflessione del sindaco Cosimo Cannito
21 marzo 2026 Giornata nazionale della memoria delle vittime delle mafie, la riflessione del sindaco Cosimo Cannito
Beni confiscati alla mafia, presto affidati tre appartamenti a persone con disabilità
21 marzo 2026 Beni confiscati alla mafia, presto affidati tre appartamenti a persone con disabilità
Movimento 5 Stelle: «Ok la riasfaltatura a Patalini, chiediamo attenzione per la Fiumara»
21 marzo 2026 Movimento 5 Stelle: «Ok la riasfaltatura a Patalini, chiediamo attenzione per la Fiumara»
Gravina-Barletta: partita da vincere, ma assolutamente da non sottovalutare
21 marzo 2026 Gravina-Barletta: partita da vincere, ma assolutamente da non sottovalutare
Dopo il furto, la solidarietà: famiglia di Barletta riceve un’auto in dono per il piccolo Mattia
20 marzo 2026 Dopo il furto, la solidarietà: famiglia di Barletta riceve un’auto in dono per il piccolo Mattia
Lavori in via Andria: i dettagli del cronoprogramma. «Chiusura parziale e gestibile»
20 marzo 2026 Lavori in via Andria: i dettagli del cronoprogramma. «Chiusura parziale e gestibile»
Terzo appuntamento del Wannà Festival: l’Europa tra radici storiche e futuro
20 marzo 2026 Terzo appuntamento del Wannà Festival: l’Europa tra radici storiche e futuro
A Barletta nasce un progetto per rendere il mare accessibile a tutti
20 marzo 2026 A Barletta nasce un progetto per rendere il mare accessibile a tutti
Referendum, Cioce: "Sì al nuovo e all'adeguamento "
20 marzo 2026 Referendum, Cioce: "Sì al nuovo e all'adeguamento"
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.