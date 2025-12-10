A Barletta il concerto - galà "Morricone e De Nittis: due maestri, un'anima"

Ieri sera, sul palco del Teatro Curci di Barletta, è andato in scena il Concerto-Galà intitolato "Morricone e De Nittis…due maestri, un'anima!", un evento che ha riempito il cuore di Barletta di cultura e solidarietà.Il concerto con musiche del Maestro Morricone eseguite dall'Orchestra Stabile del Teatro Umberto Giordano di Foggia è stato organizzate dalla BCC Canosa Loconia con il patrocinio del Comune di Barletta per celebrare il 180° anniversario della nascita di Giuseppe De Nittis, che ricorrerà a fine febbraio 2026.La presentatrice Francesca Rodolfo, oltre agli ospiti, ha introdotto l'altro tema principale della serata: la beneficenza.Infatti, nel foyer del Teatro è stato possibile l'acquisto del calendario 2026 dedicato alle opere e alla vita di Giuseppe De Nittis, i cui ricavati saranno destinati alla "Fondazione bambino Gesù" a sostegno della ricerca sui tumori encefalici infantili insieme alla partecipazione dall'Associazione "Il Dono di Luca" che sostiene la ricerca scientifica e oncologica attraverso iniziative e attività culturali per la raccolta fondi.L'assessore alla cultura del Comune di Barletta Oronzo Cilli ha proceduto con i saluti istituzionali anche a nome del sindaco, ringraziando tutti per la presenza e le donazioni. "In questa giornata particolare si celebrano le due figure che hanno portato in alto nel mondo l'Italia nel campo della musica e dell'arte: Ennio Morricone e Giuseppe De Nittis! In questo modo il comune continua a valorizzare la cultura nel nostro territorio."E poi ha proseguito con un aneddoto sul nostro concittadino: "Magari qualcuno non sa che proprio qui, nel Curci, De Nittis tempo fa ha tenuto un discorso. Il nostro Peppino, lui amava essere chiamato così, preferì farlo in dialetto ignorando il testo che gli avevano preparato."L'atmosfera è stata giocosa e festosa ma anche seria e pregna di significato: "Sabatino, il presidente della Banca Canosa Loconia, ha voluto dedicare il calendario 2026 a De Nittis e ogni giorno chi lo possiede potrà ammirare i suoi dipinti e soprattutto ha contribuito all'associazione il Dono di Luca: 'Io sono ciò che ho donato', il valore di un uomo si misura con ciò che offre." Conclude l'Assessore lasciando il posto al Presidente Sabatino.Egli a sua volta ha ringraziato tutti i presenti e tutti coloro che hanno donato. Menzione d'onore anche a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto "variopinto", come lo ha definito il Presidente.A salire sul palco, emozionato, è stato Domenico Caruso il padre di Luca, fondatore dell'ODV 'Il Dono di Luca': "Il mio compito qui è quello di invitarvi a donare! Il traguardo è 75mila euro e la città di Barletta ci è sempre vicina!".La Dott.ssa Mara Vinci, ricercatrice dell'Ospedale Bambino Gesù, è stata in collegamento da Roma: "Vi invito a godere della musica e dell'arte, entrambe si incastrano totalmente con i principi della beneficenza".Il concerto ha avuto inizio con la lettura della Preghiera di Gerardo Russo da parte di Alessandra Di Chio, Vicepresidentessa della BCC Canosa Loconia, a cui è seguita l'emozionante Ave Maria di Gounod eseguita dalla soprano Libera Granatiero. Spente le luci, l'Orchestra, diretta dal Maestro Giuseppe Paladino, ha iniziato a celebrare l'impressionista Barlettano sulle note del compositore Morricone.Sono state eseguite le colonne sonore de: 'Il medico della Mutua', 'Le avventure di Pinocchio', 'La vita è bella', 'Il Padrino', 'Il Postino', 'Cosa avete fatto a Solange?', 'Metti una sera a cena', 'C'era una volta in America', 'Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto', 'Nuovo Cinema Paradiso', 'Moricconne favourite western themes' e infine 'L'estati dell'oro' a cui è seguita la standing ovation del pubblico per il Maestro e l'Orchestra.