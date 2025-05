"Parole chiare - dizionario umano", il mondo visto con gli occhi delle donne

Dalla chiarezza delle parole si ottiene il loro significato più profondo. "Parole chiare - dizionario umano" è uno spettacolo che racchiude le esperienze di nove donne, un racconto di vita vissuta che trasmette emozione e porta alla riflessione. Con la direzione artistica di Chiara Fiorella, Parole Chiare ha portato in scena, domenica pomeriggio, sul palco del GOS in collaborazione con Distillerie culturali, una visione del mondo tutta al femminile, una rappresentazione delle mille sfaccettature che rappresentano la vita di una donna. L'aspettativa con la quale ogni giorno la giovane Paola deve fare i conti è il carico di responsabilità che viene attribuito a tutte le donne, quella responsabilità che trova la sua sublimazione nella maternità, vissuta o anche mancata raccontata da Rosalba. Santa ha invece portato con sé il peso dell'essere un maschio mancato, una condizione che l'ha accompagnata nel suo percorso di vita caratterizzandone le scelte, nel bene e nel male. Giada ha svelato il molteplice significato delle calze, strumento di bellezza ma anche di dolore. Giovanna ha scandito il tempo, con le molteplici tappe della vita di una donna che non sempre possono sottostare a quel controllo di cui ha parlato Simona. La dieta e il grande dolore che può celarsi dietro la voglia di apparire è la storia raccontata da Angela con una voce profonda e intensa. Già, la voce, la stessa con la quale Mariella identifica la sua esistenza. Parole chiare nasce da un'idea di dizionario partecipato, in cui la costruzione collettiva del significato avviene attraverso il racconto del proprio vissuto. Una visione del mondo pronta a ripetersi tra qualche mese ma con una prospettiva diversa: quella dell'uomo.