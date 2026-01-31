Ruggiero Passero (Per la Puglia): «Primo bando con salario minimo a 9 euro, segnale forte di attenzione ai diritti dei lavoratori»

"La pubblicazione del primo bando con salario minimo a 9 euro l'ora rappresenta una buona notizia per tutti i pugliesi. Il provvedimento, garantisce ai lavoratori un trattamento economico minimo inderogabile e rappresenta un segnale forte della direzione intrapresa dalla Regione Puglia a tutela dei diritti". Così il presidente del gruppo consiliare "Per la Puglia", Ruggiero Passero."L'avviso pubblico sul quale è stata applicata la legge regionale sul salario minimo - ha affermato Passero - è quello relativo l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia e portierato per le sedi della Regione Puglia, relativo agli esercizi 2026–2027. Questa scelta denota buon senso, anche in virtù del fatto che questi lavoratori, pur assicurando un servizio fondamentale per la collettività, erano spesso retribuiti con compensi di pochi euro l'ora"."A nome del gruppo consiliare della lista Per la Puglia rivolgo un plauso particolare all'assessore Sebastiano Leo e al consigliere Antonio Tutolo, promotore della legge pugliese sul salario minimo".