Ruggiero Passero
Ruggiero Passero
Politica

Ruggiero Passero (Per la Puglia): «Primo bando con salario minimo a 9 euro, segnale forte di attenzione ai diritti dei lavoratori»

La nota del consigliere regionale

Barletta - sabato 31 gennaio 2026 Comunicato Stampa
"La pubblicazione del primo bando con salario minimo a 9 euro l'ora rappresenta una buona notizia per tutti i pugliesi. Il provvedimento, garantisce ai lavoratori un trattamento economico minimo inderogabile e rappresenta un segnale forte della direzione intrapresa dalla Regione Puglia a tutela dei diritti". Così il presidente del gruppo consiliare "Per la Puglia", Ruggiero Passero.

"L'avviso pubblico sul quale è stata applicata la legge regionale sul salario minimo - ha affermato Passero - è quello relativo l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia e portierato per le sedi della Regione Puglia, relativo agli esercizi 2026–2027. Questa scelta denota buon senso, anche in virtù del fatto che questi lavoratori, pur assicurando un servizio fondamentale per la collettività, erano spesso retribuiti con compensi di pochi euro l'ora".

"A nome del gruppo consiliare della lista Per la Puglia rivolgo un plauso particolare all'assessore Sebastiano Leo e al consigliere Antonio Tutolo, promotore della legge pugliese sul salario minimo".
  • Ruggiero Passero
Altri contenuti a tema
Ruggiero Passero eletto presidente del gruppo della lista Per la Puglia in consiglio regionale Ruggiero Passero eletto presidente del gruppo della lista Per la Puglia in consiglio regionale Nomina ricevuta all'unanimità
Ruggiero Passero: «Pronto a rappresentare la Bat con senso di responsabilità» Ruggiero Passero: «Pronto a rappresentare la Bat con senso di responsabilità» La nota del neo eletto consigliere regionale di Per la Puglia
Il barlettano Ruggiero Passero eletto al consiglio regionale nella lista Per la Puglia Il barlettano Ruggiero Passero eletto al consiglio regionale nella lista Per la Puglia Con oltre 9mila voti è il più suffragato nella Bat
Antonio Decaro incontra i candidati della BAT della lista “Per la Puglia” Antonio Decaro incontra i candidati della BAT della lista “Per la Puglia” Appuntamento domani alle 10.30 alla Multisala Cinemars dell'Ipercoop di Andria
Inaugurato il comitato di Ruggiero Passero, candidato della lista Per la Puglia con Decaro Speciale Inaugurato il comitato di Ruggiero Passero, candidato della lista Per la Puglia con Decaro Tanti i temi trattati
Inaugurazione del comitato elettorale di Ruggiero Passero, candidato lista Per la Puglia Inaugurazione del comitato elettorale di Ruggiero Passero, candidato lista Per la Puglia Appuntamento domani alle 10.30 in via Ferdinando D'Aragona 147
L'assessore Ruggiero Passero si dimette, ancora caos in consiglio comunale L'assessore Ruggiero Passero si dimette, ancora caos in consiglio comunale Ieri in aula il resoconto delle attività di Bar.S.A., tra rinnovi e contese
2 Centri raccolta rifiuti, «importanza strategica, non ci sottrarremo al confronto» Centri raccolta rifiuti, «importanza strategica, non ci sottrarremo al confronto» Nota congiunta del sindaco Cannito e dell’assessore all’ambiente Ruggiero Passero
Farmacia territoriale di Barletta, lunghe attese per i farmaci: la denuncia di Marcello Lanotte
31 gennaio 2026 Farmacia territoriale di Barletta, lunghe attese per i farmaci: la denuncia di Marcello Lanotte
“L’oratorio è un luogo dove i talenti non si sotterrano, ma diventano bene comune”.
31 gennaio 2026 “L’oratorio è un luogo dove i talenti non si sotterrano, ma diventano bene comune”.
Dalle cronache del nostro territorio a storie di vita e coraggio, «l'omertà è il più grande nemico»
31 gennaio 2026 Dalle cronache del nostro territorio a storie di vita e coraggio, «l'omertà è il più grande nemico»
Barletta 1922: contro il Manfredonia forse la più importante prova di maturità
31 gennaio 2026 Barletta 1922: contro il Manfredonia forse la più importante prova di maturità
Riforma della magistratura: a Barletta un incontro pubblico di Rete Civica Barletta e Libera
31 gennaio 2026 Riforma della magistratura: a Barletta un incontro pubblico di Rete Civica Barletta e Libera
Volkswagen Barletta Marathon & Half Marathon: la città è pronta a correre
31 gennaio 2026 Volkswagen Barletta Marathon & Half Marathon: la città è pronta a correre
Barletta ottiene nuovi e importanti investimenti per il suo patrimonio culturale
30 gennaio 2026 Barletta ottiene nuovi e importanti investimenti per il suo patrimonio culturale
La Nelly Volley si aggiudica la gestione della tensostruttura di via degli Ulivi/via dei Mandorli
30 gennaio 2026 La Nelly Volley si aggiudica la gestione della tensostruttura di via degli Ulivi/via dei Mandorli
Stallo commissione Urbanistica: Cascella, Damato e Trimigno chiedono convocazione
30 gennaio 2026 Stallo commissione Urbanistica: Cascella, Damato e Trimigno chiedono convocazione
Valorizzazione culturale: nuovi fondi per il Parco archeologico di Canne della Battaglia e Museo Civico
30 gennaio 2026 Valorizzazione culturale: nuovi fondi per il Parco archeologico di Canne della Battaglia e Museo Civico
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.