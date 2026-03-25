Barletta, AIGA in visita alla casa circondariale: un impegno concreto per i diritti dei detenuti

Prosegue l'impegno dell'(AIGA) sul tema del sistema penitenziario. Nell'ambito delle attività promosse dall'(ONAC), ieri si è svolta una visita presso la casa circondariale, con l'obiettivo di favorire una conoscenza diretta delle realtà detentive e contribuire al miglioramento del sistema.L'iniziativa ha visto la partecipazione didi Barletta, consigliere della sezione AIGA di Trani e componente nazionale dell'ONAC, attivamente impegnata nelle attività e nei progetti dell'Osservatorio in materia penitenziaria, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali.Insieme a lei hanno preso parte alla visita, consigliere AIGA Trani,, componente del direttivo AIGA e, a conferma della partecipazione attiva e condivisa della sezione territoriale alle iniziative associative.L'ONAC costituisce uno degli organismi centrali dell'AIGA, articolato in un coordinamento nazionale, referenti territoriali e regionali e un comitato scientifico composto da rappresentanti del mondo accademico, dell'informazione, della società civile e dell'economia. Nel corso degli anni ha promosso numerose iniziative con l'obiettivo di offrire un contributo concreto al miglioramento dell'efficienza e dell'umanità del sistema carcerario.Le visite negli istituti di pena hanno rappresentato un momento fondamentale del percorso formativo e professionale dei giovani avvocati, consentendo un confronto diretto con le condizioni di detenzione e con le criticità del sistema. In particolare, sin dalla sua istituzione, l'ONAC ha promosso ogni anno visite presso gli istituti penitenziari durante la settimana di Pasqua, consolidando una tradizione volta a mantenere alta l'attenzione sul tema e a rafforzare il ruolo attivo dell'avvocatura.«L'esperienza diretta all'interno delle strutture penitenziarie è essenziale per comprendere a fondo le dinamiche del sistema e contribuire in modo concreto al suo miglioramento», ha dichiarato, sottolineando l'importanza di un impegno costante e consapevole da parte dell'avvocatura.La presidente della sezione AIGA di Trani, avv. Francesca Pistillo di Andria, ha evidenziato come tali iniziative rappresentino un'occasione significativa di crescita professionale e di sensibilizzazione sui diritti fondamentali, rafforzando il ruolo dell'avvocatura quale presidio di legalità e garanzia.