Da Barletta Michela Diviccaro presenta la sua candidatura

Correrà con la lista "Decaro presidente" alle elezioni regionali

Barletta - sabato 25 ottobre 2025 19.41
Domenica 26 ottobre, alle ore 11.30, a Barletta, in via Paola Ricci 268, Michela Diviccaro incontra la cittadinanza e la stampa per presentare la sua candidatura al Consiglio Regionale, con la lista "Decaro Presidente".
L'incontro sarà un'occasione per accogliere sogni e bisogni di cittadine e cittadini i e scolpire insieme il programma elettorale per le prossime elezioni Regionali, basato su cura e cultura, diritti e servizi di base da garantire, per costruire un futuro migliore per la Puglia, insieme.
"Credo in una politica basata sull'ascolto e la collaborazione, nell' energia che si genera durante l'incontro e il confronto con la comunità che si fa rete e che vogliamo costruire per il futuro prossimo"- dichiara Michela.
La partecipazione all'evento è aperta a chiunque desideri contribuire attivamente a questo percorso di condivisione, per costruire in linea con lo spirito di una sfida che si vuole collettiva.
