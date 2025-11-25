Decaro
Regionali 2025: Decaro trionfa anche a Barletta e nella BAT, ma con voti di lista in netta controtendenza

PD in grande crescita in tutta la Puglia, meno che nella sesta provincia. Forza Italia bene a Lecce, benissimo nella BAT.

Barletta - martedì 25 novembre 2025 12.35
Che il trionfo alle regionali di Antonio Decaro fosse pressoché certo, alla vigilia del voto rappresentava un po' quello che in gergo viene definito come il segreto di Pulcinella.

Decisamente più interessante è stata invece l'analisi dei voti di lista, dove a balzare subito all'occhio, in quasi tutta la regione, rispetto alla tornata elettorale del 2020, è la grande ascesa del Partito Democratico, che ha fatto registrare un copioso aumento delle preferenze che va dal + 7,89% nella circoscrizione di Bari, ad un clamoroso + 15,36% nella circoscrizione di Brindisi.

Un risultato che si accompagna al +9,37% nella circoscrizione di Foggia, al + 9,70 di quella di Taranto, e al +9,80 della circoscrizione di Lecce, l'unica tra l'altro che ha visto tutti i partiti di centro destra (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) aumentare i propri consensi in modo tale da riuscire a ben ammortizzare la completa debacle delle liste civiche che appoggiavano la candidatura di Luigi Lobuono.

Per quanto riguarda la provincia BAT, fatto salvo per la nettissima vittoria di Antonio Decaro in qualità di candidato presidente, e la altrettanto netta affermazione della coalizione di centrosinistra, risulta particolarmente interessante una distribuzione dei voti di lista quasi in completa controtendenza rispetto al resto della regione, a partire dai risultati delle liste di centrodestra, dove a un incremento di consensi piuttosto contenuto (+1,16%) da parte di Fratelli d'Italia, rispetto a una media di oltre il +5% nelle altre province, oltre al +11,07% nella circoscrizione di Lecce, fa da contraltare l'ottimo 14,22 di Forza Italia (+6,42 rispetto al 2020), trascinata dalle performance del neo eletto Marcello Lanotte, e di Giuseppe Tupputi, quest'ultimo risultato non eletto, nonostante abbia quasi raddoppiato i propri consensi rispetto al 2020.

Ma ancora più in controtendenza risulta il dato nella BAT del Partito Democratico, passato dal 19,74 % del 2020 al 18,64% del 2025, per un -1% che fa della BAT l'unica provincia che ha fatto registrare un arretramento dei Dem, nonostante i tre consiglieri eletti (Debora Ciliento, Domenico De Santis e Giovanni Vurchio).

Un piccolo neo, quello della BAT, che però diventa una vera e propria voragine per quel che riguarda Barletta, dove il PD passa dal 27,81 del 2020 al 12,22 del 2025, passando in cinque anni da prima a quarta lista dopo Forza Italia, lista Decaro Presidente, lista Per la Puglia e Fratelli d'Italia, e con appena lo 0,10% sulla lista Popolari per Decaro.

A fare la parte del leone per il centrosinistra su Barletta, la lista "Decaro presidente", con il più che buon risultato di Ruggiero Marzocca (che ha mancato l'elezione per soli 37 voti) e Michela Diviccaro; e poi naturalmente la lista "Per la Puglia", con il pluri suffragato Ruggiero Passero, il quale ha raccolto su Barletta ben 4502 dei suoi 10030 voti totali, per un peso elettorale, quello delle liste civiche di centrosinistra, davvero fortissimo rispetto al resto della regione, dove il Partito Democratico è riuscito a bilanciare, e talvolta persino a ribaltare a proprio favore il suo peso elettorale.
