Dario Damiani. Foto Mario Sculco
Dario Damiani: "Forza Italia cresce nella provincia BAT"

Il commento del senatore barlettano sul risultato di Forza Italia nella sesta provincia alle Regionali 2025

Barletta - giovedì 27 novembre 2025 19.47 Comunicato Stampa
"Forza Italia cresce sul territorio della nostra provincia e stavolta centra l'obiettivo di un seggio in Consiglio regionale, mancato nelle precedenti elezioni del 2020. Con oltre 17mila preferenze, Forza Italia è il partito che cresce più di tutti (nel 2020 i voti erano stati circa 13mila): un risultato per il quale ringrazio i nostri candidati Tonia Pagliaro, Rossella Ricco, Luigi Del Giudice, Giuseppe Tupputi e Marcello Lanotte che rappresenterà le istanze della nostra comunità provinciale nell'assise regionale; i dirigenti, i segretari cittadini, gli iscritti e i simpatizzanti che in ogni comune della provincia ci hanno sostenuto.

Una squadra che ha dimostrato con numeri importanti di meritare un crescente apprezzamento da parte dei cittadini, in controtendenza rispetto alla disaffezione degli elettori verso i partiti tradizionali, e di essere oggi il primo partito della coalizione di centrodestra ad Andria, Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli. Gli elettori hanno premiato il lavoro costante che il nostro partito porta avanti sul territorio, riconoscendo una progettualità concreta che va ben oltre l'occasione della campagna elettorale e confermando il dato nazionale che ci vede in crescita. Al neoeletto Marcello Lanotte i migliori auguri di buon lavoro".

Questo il commento del senatore di Forza Italia Dario Damiani, in merito al risultato ottenuto da Forza Italia nella sesta provincia alle elezioni regionali 2025.
