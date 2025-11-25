Elezioni regionali 2025, Barletta porta in consiglio due barlettani: Passero e Lanotte

Ruggiero Passero (Per la Puglia) – 10.030 voti

Marcello Lanotte (Forza Italia) – 6.175 voti

Giuseppe Tupputi (Forza Italia) – 5.797 voti

Riccardo Memeo (Fratelli d'Italia) – 3.992 voti

Ruggiero Mennea (Avanti Popolari) – 3.331 voti

Ruggiero Marzocca (Decaro Presidente) – 2.935 voti

Ruggiero Grimaldi (Lega) – 2.412 voti

Michela Diviccaro (Decaro Presidente) – 2.393 voti

Vito Tupputi (Avanti Popolari) – 1.944 voti

Giuseppe Paolillo (PD) – 1.810 voti

Vincenza Dimaggio (Avanti Popolari) – 1.211 voti

Luca Savella (M5S) – 1.013 voti

Rocco Dileo (Noi Moderati) – 843 voti

Anna Rosaria Chiumeo (AVS) – 612 voti

Grande emozione per Ruggiero Passero

Con i risultati delle elezioni regionali 2025 ormai chiari,avrà due nuovi rappresentanti in consiglio regionale:, protagonista di un exploit elettorale con il risultato di oltre 10mila preferenze nella BAT, e, che conferma la sua forza di consensi a Barletta e dintorni.Passero risulta il candidato barlettano più votato in assoluto, trainando la lista Per la Puglia e imponendosi come uno dei profili più rilevanti dell'intera tornata elettorale. Buon risultato anche per Lanotte, che supera le 6mila preferenze e ottiene l'elezione tra gli scranni di via Gentile.La competizione lascia però per strada nomi eccellenti., già consigliere regionale e figura di riferimento per il welfare in regione, non è riuscito a confermare il seggio. Fuori anche Giuseppe Tupputi (Forza Italia) nonostante le ben 5.797 preferenze, risultando il terzo barlettano più suffragato.Fotofinish al cardiopalma con amaro epilogo anche per: il suo risultato lo porta a un soffio dall'elezione, ma nel serratissimo duello finale è il biscegliese Nicola Rutigliano ad avere la meglio per poche decine di preferenze (2.972 per Rutigliano contro 2.935 per Marzocca), lasciando il candidato barlettano fuori dal consiglio (salvo riconteggi).Amarezza anche per il dottor Riccardo Memeo (Fratelli d'Italia), per il giovane Ruggiero Grimaldi (Lega) e per Michela Diviccaro (terza nella lista Decaro presidente).Di seguito l'elenco completo dei barlettani candidati, ordinato per numero di preferenze:

Dal comitato del neo consigliere regionale i festeggiamenti sono partiti ieri sera, insieme al nutrito gruppo di sostenitori. Di seguito le sue parole:





Il commento a caldo di Marcello Lanotte

La lealtà, la coerenza e la libertà hanno finalmente trionfato

Questa non è solo la mia vittoria, ma quella di tutti noi, di chi subisce ingiustizie ma non si arrende, e lotta non soltanto per se stesso ma per dare voce ai bisogni di tutti.

Grazie, grazie, grazie. Continuerò a essere la vostra voce, da oggi in Consiglio regionale. La voce di tutti!

Sorrisi di gruppo per Michela Diviccaro

2393 persone ci hanno fortemente creduto!

Un bagno di abbracci, e cuori, e BENE che resta!!!

Non si è realizzato.

Ma, diciamocelo, è un risultato enorme: donna in assoluto più votata a Barletta, lista Decaro Presidente primo partito del centro sinistra a Barletta e nella Bat.

Un risultato di sole forze buone e pulite.

La mia gratitudine va a ciascuna delle 2393 persone che mi hanno scelta per cambiare.

Hanno dato un segnale che non può essere ignorato.

Questa volta non è successo, ma succederà.

Grazie a tutte e a tutti, di cuore.

Abbiamo eletto il nostro presidente Antonio Decaro, e la nostra lista Decaro Presidente Puglia è stata il motore da cui ripartire...

GRAZIE!!!

Ruggiero Grimaldi celebra i risultati della Lega

Grazie per la fiducia !

Un risultato importante che migliora il dato delle mie preferenze personali nella Provincia BAT.

Con il 7% registriamo la terza percentuale della Lega in Puglia.

Da Segretario Provinciale soddisfatto di un gruppo che continua a crescere e radicarsi nel territorio, verso traguardi sempre più importanti.

"Primo dei non eletti in Fratelli d'Italia", il messaggio di Riccardo Memeo

Con quasi 4000 voti, sono il primo dei non eletti in Fratelli d'Italia .

È un risultato che considero straordinario!

A Barletta, nonostante la dispersione di voti per il gran numero di candidati, sono il 3° più suffragato della città (a soli 100 voti dal secondo).

Abbiamo ottenuto voti in tutti i comuni della Provincia, dove tantissimi amici hanno scommesso sul nostro progetto.

Ne ho fatte di campagne elettorali , ma mai come questa volta ho incontrato una marea di persone perbene, che liberamente, spontaneamente, non solo hanno deciso di votarmi, ma si sono messi per la prima volta nella loro vita a fare campagna elettorale per me, chiamando amici, parenti , mettendoci il cuore e la faccia. "È una brava persona, un bravo medico, fa politica per passione, fidati di me!"...Eravate tantissimi a "garantire" per me. I vostri volti, le vostre voci, me le ricordo tutte e le porterò sempre nel cuore. Vi ringrazio, tutti uno per uno, e prometto solennemente che non deluderò la vostra fiducia.

Affida la sua voce ai social,, il neo eletto consigliere Lanotte:Nonostante l'esito non vittorioso per la conquista del seggio in Regione, la consigliera comunale Diviccaro condivide sui social sorrisi e abbracci ringraziando gli elettori:Sui social il barlettano Grimaldi ringrazia per le preferenze, a livello personale e in qualità di segretario provinciale del partito.