Cittadella della musica concentrazionaria, finanziamento di 40mila euro dalla Regione Puglia

La giunta regionale ha approvato un contributo di 40mila euro da destinare al Comune di Barletta per il concorso di idee per la realizzazione della cittadella della musica concentrazionaria. Un nuovo passo in avanti dunque per la realizzazione del progetto che vedrà raccolte nell'area dell'ex distilleria 8 mila partiture musicali scritte nei Campi di concentramento e in altri luoghi di cattività tra il 1933 e il 1953, 12 mila documenti fra audiovisivi e diari e 3 mila volumi di saggistica sul tema della musica concentrazionaria. Curatore del progetto il maestro Francesco Lotoro.