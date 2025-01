"Nuova antologia musicale concentrazionaria", ecco l'ultimo lavoro del maestro barlettano Lotoro

La discriminazione, persecuzione e uccisione di migliaia di musicisti dall'apertura del KL Dachau alla fine della 2a Guerra Mondiale è un evento epocale per l'arte e la civiltà contemporanea; per questa e altre ragioni, la letteratura musicale concentrazionaria è una delle più importanti eredità della Storia universale ricevute dalla fenomenologia di deportazioni e catastrofi della Shoah e del Porrajmos.Migliaia di opere recuperate dimostrano che nel periodo più tragico della Storia del sec. XX il genere umano avviò i meccanismi più evoluti della conservazione scatenando una enorme esplosione di creatività lasciandoci un Testamento del cuore e dell'intelletto; riportare in auge la musica concentrazionaria è uno dei più importanti traguardi dell'Umanità. L'Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria di Barletta ha recentemente aperto la Bibliomediateca delle Scienze Musicali contenente spartiti pubblicati o inediti, saggistica, centinaia di ore di interviste a musicisti sopravvissuti; in attesa della pubblicazione dell'Enciclopedia in 12 volumi Thesaurus Musicae Concentrationariae, il pianista Francesco Lotoro pubblica la Nuova Antologia Musicale Concentrazionaria contenente 60 opere musicali scritte in cattività civile e militare dall'apertura del KL Dachau alla fine della 2a Guerra Mondiale. La Nuova Antologia è destinata a studiosi, ricercatori, musicisti ma intende altresì rivolgersi a Scuole medie e superiori in grado di organizzare una propria attività didattica e musicale aperta a tali Patrimoni musicali del sec. XX tuttora da scoprire e promuovere.La Nuova Antologia è pubblicata dalla ILMC Edizioni Musicali ed è il risultato delle ricerche compiute negli ultimi anni da Lotoro grazie al supporto economico di Regione Puglia, Claims Conference, Rothschild Foundation Hanadiv Europe e Fondation pour la Mémoire de la Shoah.I testi del volume sono in italiano e inglese, esso contiene opere musicali scritte dal 1933 al 1945 nei Campi di Alberobello, Auschwitz, Bergen-Belsen, Bolzano-Gries, Buchenwald, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Prèču-Riga, Sachsenhausen, Theresienstadt, Stalag IIIB, Stalag VIC/Z, Stalag XA, Stalag XIIIB, Stalag 310, Oflag XB, penitenziari di Berlin-Polizeipräsidium e Regina Coeli. E' possibile acquistare la Nuova Antologia Musicale Concentrazionaria scrivendo all'indirizzo email info@fondazioneilmc.it