“Chiedi a una pianta”: Alessandra Viola alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Lezioni di vita dal mondo vegetale

Tra scienza e consapevolezza ecologica

Lancio ufficiale del progetto La Classe'25

Un viaggio alla scoperta della saggezza delle piante e del loro straordinario potere di migliorare la nostra vita. Ilalle ore, leospiteràper la presentazione di "" (Laterza). La moderazione della serata sarà affidata aPossiamo imparare dalle piante a vivere meglio? La risposta di Alessandra Viola è un deciso sì. Il libro esplora il mondo vegetale come fonte di saggezza ed equilibrio, proponendoper contrastare il nostro deficit di natura e favorire una connessione più profonda con l'ambiente. Ogni pianta diventa un maestro di vita, capace di guidarci verso una maggiore consapevolezza.Attraverso un approccio scientifico ma accessibile, Viola invita i lettori a riscoprire l'importanza delle piante e il ruolo fondamentale che hanno per il benessere del pianeta. Respirare, osservare, salvare: piccoli gesti quotidiani che ci insegnano a essere parte di un ecosistema più ampio.L'incontro sarà occasione per il lancio ufficiale del progetto ", un'iniziativa dipromossa da associazione culturaleDal, infatti, sarà possibile, per, candidarsi al progetto attraverso il sito www.42gradi.com , dove sono disponibili tutte le informazioni utili per partecipare. Saràa presentare l'iniziativa, un'occasione imperdibile per chi ama la natura, la conoscenza e il cambiamento