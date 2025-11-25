Libri
Erasmus+: l’istituto “Léontine e Giuseppe De Nittis” di Barletta in Francia

Un'opportunità per promuovere il dialogo interculturale tra giovani italiani e francesi

Barletta - martedì 25 novembre 2025 13.45 Comunicato Stampa
Il 23 novembre è partita la seconda mobilità del progetto Erasmus+ dell'istituto "Léontine e Giuseppe De Nittis" di Barletta, sulle orme dell'artista impressionista barlettano Giuseppe De Nittis e di sua moglie Léontine, alla volta di Parigi. Il viaggio rappresenta un'occasione unica per valorizzare il patrimonio culturale che unisce Francia e Italia e per promuovere il dialogo interculturale tra giovani italiani e francesi: attraverso l'arte di Giuseppe De Nittis gli studenti potranno esplorare le proprie radici culturali e, al contempo, sviluppare una maggiore consapevolezza della propria appartenenza europea.

Il Lycée International di Saint-Germain-en-Laye, l'Ufficio scolastico del Consolato Generale d'Italia a Parigi, le Municipalità di Saint-Germain-en-Laye, Barletta e Canosa di Puglia e l'istituto "Léontine e Giuseppe de Nittis" sono i protagonisti di questo straordinario scambio culturale che prevede un laboratorio di bandes déssinées ispirato a episodi tratti dal volume Notes et Souvenirs du peintre e un'attività di debate. Entrambe le esperienze consentiranno di promuovere la comprensione e la valorizzazione dei valori transnazionali europei attraverso l'arte e il dialogo e di approfondire la conoscenza della figura del pittore impressionista in un contesto internazionale.

Il ricchissimo programma culturale prevede, oltre alle attività citate, la visita a luoghi legati alla figura del pittore come il cimitero di Père Lachaise, Saint-Germain-en-Laye, i musei del Louvre, D'Orsay e Orangerie; la partecipazione a mostre ed eventi culturali sulla figura di De Nittis; l'attività di job shadowing rivolta ai docenti, le lezioni con gli studenti francesi e l'incontro con figure istituzionali locali come il sindaco di Saint- Germain-en-Laye e il Console italiano a Parigi.

I dieci giorni tra Parigi e Saint-Germain-en-Laye dal 23 novembre al 2 dicembre non rappresentano solo un'occasione di internazionalizzazione del curricolo, ma soprattutto un modo per realizzare incontri e nuovi orizzonti condivisi.
