Cosimo Bruno
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Politica

PD Barletta, l’avvocato Cosimo Damiano Bruno riconfermato segretario all’unanimità

“Ora uniti per vincere nel 2027”

Barletta - mercoledì 6 maggio 2026 21.54 Comunicato Stampa
"Il Congresso cittadino del Partito Democratico di Barletta, svoltosi presso la Sala Conferenze dell'Hotel La Terrazza, ha riconfermato all'unanimità l'avvocato Cosimo Damiano Bruno alla guida del Circolo cittadino. Espressione dell'associazionismo cattolico e già consigliere comunale per tre consiliature, Bruno è stato nuovamente scelto alla guida del Partito Democratico in un clima di unità e condivisione, al termine di un percorso congressuale che ha segnato una ritrovata compattezza interna.

Una riconferma che assume un significato politico rilevante, perché sancisce la volontà del partito di presentarsi coeso e rafforzato davanti alle sfide che attendono la città. «L'unità del partito è il primo passo per costruire l'unità della coalizione», ha dichiarato il Segretario riconfermato, indicando la necessità di avviare una nuova fase politica per Barletta, fondata su responsabilità e visione. Nel corso del dibattito congressuale è emersa con forza la consapevolezza delle difficoltà che attraversa il territorio. Le più recenti classifiche sulla qualità della vita pubblicate da Il Sole 24 Ore continuano infatti a collocare la provincia di Barletta-Andria-Trani nelle posizioni più basse a livello nazionale, evidenziando criticità legate al lavoro, alle opportunità per i giovani e alle condizioni economiche. «Sono dati che non possiamo ignorare – ha aggiunto Bruno – perché raccontano una realtà fatta di incertezza economica e crescente insicurezza sociale. È da qui che dobbiamo ripartire, con serietà e responsabilità». In questo contesto, il Congresso ha segnato anche una chiara direzione politica in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027. Dopo otto anni di governo cittadino, il centrodestra non è stato in grado di offrire una visione credibile di sviluppo, lasciando la città in una condizione di difficoltà evidente sotto il profilo economico, sociale e urbanistico. Per il Partito Democratico è quindi tempo di costruire un'alternativa seria e credibile. «Il nostro obiettivo – ha concluso il Segretario riconfermato – è costruire un programma condiviso, selezionare una nuova classe dirigente e candidare un centrosinistra unito e competitivo alla guida della città. Solo attraverso l'unità e la responsabilità possiamo restituire a Barletta una prospettiva di crescita e futuro». Il Congresso cittadino si chiude così con un messaggio chiaro: unità, responsabilità e rilancio, ponendo le basi per una nuova stagione politica del Partito Democratico e del centrosinistra a Barletta."
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