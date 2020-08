14 foto Anche a Barletta il flash-mob di Legambiente “Usa e getta? No grazie”

Si è tenuto questa mattina, presso la litoranea di Ponente, il flash-mob "Usa e getta? No grazie" da parte di Legambiente, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla lotta contro lo scarico di rifiuti in mare. Una vera e propria piaga sociale, oltre che ambientale, come si evince dal monitoraggio effettuato da Legambiente Puglia su cinque spiagge lungo tutto il territorio pugliese che ha evidenziato,, anche la presenza sugli arenili di altre tipologie di rifiuti comeL'appuntamento a Barletta è stato fissato nei pressi della spiaggia libera adiacente il lido Kata Beach, dove i volontari di Legambiente di Barletta hanno srotolatodove, oltre allo slogan dell'iniziativa, campeggiava la scritta "Esagera con le tue passioni…". Alla buona riuscita dell'iniziativa hanno contribuito anche alcuni bagnanti mossi non solo dalla comprensibile curiosità, ma anche da un certo interesse per le tematiche ambientali oggetto dell'iniziativa.Tra l'altro la scelta del luogo ove si è svolto il flash mob non è affatto casuale, infatti proprio dove gli organizzatori hanno esposto lo striscione dell'iniziativa "Usa e getta? No grazie", vi è un'area che gli appartenenti locali alla nota associazione ambientalista hanno preso in cura in quanto luogo diUna specie di uccello la cui esistenza è seriamente minacciata a causa della scarsa conservazione del suo habitat naturale caratterizzato dalla presenza di dune costiere. L'area in questione era stata delimitata da parte dei volontari con l'ausilio di corde di delimitazione che purtroppo sono state fatte sparire dal solito imbecille di turno, quasi a volerci ricordare una volta ancora che, come cantava Adriano Celentano qualche anno fa, continua ad essere quella umana la "bestia" più pericolosa presente sulla faccia della terra.