Nicola Ventura: «La Ciliento assessore premia il territorio»

«Esprimo sincera gioia e grandissima soddisfazione per l'incarico di Assessore regionale che è stato conferito alla Consigliera Debora Ciliento, affidandole una delega, quella ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, di grandissima responsabilità per lo sviluppo della nostra Regione». Così Nicola Ventura, componente della segreteria regionale del Pd Puglia.«Si tratta di un importantissimo riconoscimento dato ad una giovane Consigliera regionale, al suo primo mandato, che incarna in modo genuino il percorso di rinnovamento della politica e del Partito che, a livello nazionale, ha avviato l'elezione di Elly Schlein a Segretario nazionale del Partito Democratico. Un riconoscimento che premia il nostro Territorio e dà fiducia a tutti coloro che continuano credere che la politica possa e debba essere svolta nell'interesse esclusivo dei cittadini, mettendo al primo posto i valori dell'Etica e della passione civile. Al contempo comprendo che tale scelta possa non essere stata gradita da chi ha avversato la candidatura di Elly Schlein e che, tutt'oggi, non volendo accettare i risultati del Congresso nazionale, continua ad avversare il percorso di rinnovamento avviato nel PD. Dovrà comunque, presto o tardi, farsene una ragione: tale percorso è irreversibile!»«Sono certo che Debora svolgerà il gravoso compito che le è stato affidato con la consueta passione e umiltà che da sempre caratterizza il suo agire politico, garantendo trasparenza nei processi decisionali e ascolto dei cittadini. Inoltre, in virtù della sua sensibilità ambientale, troveranno ancora maggiore sviluppo e incentivo soluzioni di mobilità sostenibile sempre più avanzate».