La Lista Emiliano sindaco di Puglia sul G7: «Occasione sprecata o propaganda di casa nostra?»

«Entusiasmo alle stelle nell'apprendere dagli organi di stampa e dalla viva voce dei protagonisti dell'Amministrazione cittadina, che la nostra città avrebbe riscosso la ribalta mondiale prima dell'avvio del G7 previsto da 13 al 15 a Borgo Egnazia, sia pur solo per il primo incontro dei leader mondiali per cena di gala e concerto da tenersi nella cornice del nostro castello. Peccato che l'entusiasmo si sia trasformato in un laconico e peraltro mortificante comunicato del primo cittadino il quale candidamente ammette che non solo dal Quirinale non avrebbe ricevuto alcuna motivazione della cancellazione dell'evento ad appannaggio di Brindisi, ma soprattutto di non aver ricevuto neanche in precedenza una comunicazione ufficiale sull'effettivo svolgimento dell'evento a Barletta». Così il commissario cittadino e il consigliere comunale della lista Emiliano Sindaco di Puglia Gennaro Rociola e Antonello Damato.«Nulla invece dai suoi supporters Consiglieri Comunali di maggioranza, che declamavano e attribuivano tale successo al loro Governo nazionale. Addio sogni di gloria cantava il grande Claudio Villa, ma evitateci la propaganda ad ogni pie sospinto della vicinanza del governo nazionale a questa città, ne possiamo fare a meno anche soprattutto per evitarci lo sberleffo rectius "o pernacchio" alla De Filippo maniera».