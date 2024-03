Rociola e Damato: «Sindaco senza rispetto politico verso la nostra lista».

«Quella che si è appena conclusa, è una due giorni di Consiglio comunale ove al netto di confusioni procedurali nelle modalità con cui si è pervenuti all'esame dei punti all'ordine del giorno, p.e.c. con richieste di chiarimento sulla validità degli atti propedeutici – seduta di commissione monca di un commissario – prima di pervenire alla conferenza della capigruppo, si è potuto registrare la querelle mai sopita tra il Sindaco Cannito e la sua maggioranza (?) con assenza dei componenti la stessa, oltre alla pretesa del primo cittadino, di sostenere e magari approvare i provvedimenti con il sostegno della minoranza, pena essere tacciati di ipocrisia». Così il commissario cittadino e il consigliere comunale della lista Emliano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.«Questo è quanto si è potuto registrare, allorquando i primi due punti all'O.d.G. - estensione della rete idrica e fognaria a servizio del Borgo Montaltino e raddoppio della tratta ferroviaria Andria-Barletta sono stati approvati con la partecipazione fattiva e voto della minoranza in segno di rispetto verso la città a fronte dell'assenza di alcuni consiglieri di maggioranza, fino a culminare con l'accusa di ipocrisia, allorquando si passava alla discussione e voto dei punti restanti nelle sedute del giorno 8 e 9 marzo, ossia l'approvazione di debiti fuori bilancio per circa complessivi €. 35.000,00 – sentenze definitive da pagare - sintomatico della patologia nella gestione amministrativa, quasi a rasentare la mala gestio nella valutazione ?L'infondatezza delle argomentazioni addotte dal Sindaco, la cui replica del Capogruppo Damato non era dallo stesso ascoltata il giorno 8, stante l'abbandono dell'aula, è umanamente giustificabile solo dalla tensione politica nel prendere atto, che ancora una volta torna a rivivere scene già viste (scorsa consiliatura non completata) e per le quali con la seconda elezione la sua stessa maggioranza ripropone. Ma l'umana comprensione non è pari al rispetto politico dovuto alla Lista Emiliano Sindaco di Puglia di appartenenza ed evidentemente a tutta l'opposizione, limitandosi a ricordare al primo cittadino, non nuovo a simili atteggiamenti sempre verso lo stesso consigliere, che "l'ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù" riportando una citazione di François de La Rochefoucauld».