Gennaro Rociola: «Bene l'iniziativa sul PUG, che sia la volta buona»

«Plaudo all'iniziativa tenutasi presso il Future Center di Barletta dal titolo "Raccontaci come vorresti la tua Città" al fine di tenere viva l'attenzione dei cittadini, su un tema - Piano Urbanistico Generale che da decenni tiene banco nella nostra città. Si da decenni!». Così il segretario cittadini della lista Emiliano Sindaco di Puglia, Gennaro Antonio Rociola.«La colpa del tempo perso? Non certo dei cittadini, delle associazioni o degli ordini professionali che già dal 27 marzo dell'anno 2008, con "guizzo" innovativo per il tempo, furono coinvolti dal sottoscritto, all'epoca giovane assessore alla Pianificazione Urbanistica, a riscrivere la città, ma quell'iniziativa fu spazzata via dalla politica che a più riprese, scimiottando il "guizzo" non più innovativo, decide quasi ciclicamente di riproporre l'argomento P.U.G. con spirito "tutto cambia perché nulla cambi" parafrasando il "Gattopardo" di Tomasi di Lampedusa dove cambiano i cittadini, le associazioni e i membri degli ordini professionali, ma la "regia politica" resta sempre la stessa, magari riciclandosi in maniera "gattopardesca" tra la maggioranza e l'opposizione del momento. Ecco come vorrei la Città, lo racconto e lo vivo giornalmente! Io la Nostra città la vorrei ricca di lungimiranza, coerenza, progettualità e amore».