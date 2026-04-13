Antonello Damato e Gennaro Rociola
Antonello Damato e Gennaro Rociola
Attualità

Morte clochard a Barletta, il commento della lista Emiliano sindaco di Puglia

La nota di Gennaro Rociola e Antonello Damato

Barletta - lunedì 13 aprile 2026 12.56 Comunicato Stampa
«Ma che razza di giungla è diventata la nostra città? Una città piena di livori, che si scatenano nelle situazioni più disparate con un denominatore comune: l'intimidazione violenta che può diventare anche mortale. Come nel caso di Jacopo Musti, 49 anni, arrivato qui dalla Liguria per dare una svolta alla sua vita travagliata e finito in una bara». Così il segretario e il capogruppo della lista Emiliano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.

«Le reazioni e lo sgomento sono apparsi molto circoscritti rispetto alla gravità dell'aggressione mortale avvenuta in via Regina Margherita, come se ci fossimo ormai assuefatti a questo clima di violenza strisciante, che sempre più spesso si manifesta anche con conseguenze letali. Come se fosse ormai da tenere in conto che un nonnulla in questa città può indirizzare il proprio futuro al di qua o al di là della linea dell'esistenza. Non serve stare a ripercorrere la serie di fatti di cronaca che hanno caratterizzato gli ultimi anni di Barletta e che rimangono ancora oggi troppo spesso privi di una spiegazione e di responsabilità accertate. Siamo mine vaganti che si incrociano con altre mine vaganti e poi succeda quel che succeda?

Sempre più increduli e sconsolati, continuiamo a chiederci: "Cosa sta succedendo? E' possibile raddrizzare la rotta e bloccare questa deriva". Gli esempi grandi e piccoli che provengono dalle istituzioni non alimentano granché la speranza, bensì lo scetticismo. Eppure servirebbe un colpo d'ala. Ma quando? Da parte di chi? Presto forse anche questo "episodio" sarà dimenticato e derubricato alla voce "violenza di strada". Fino al prossimo. Di "violenza di strada" in "violenza di strada" ci stiamo abituando a vivere da prigionieri nelle strade della nostra città».
  • Emiliano Sindaco di Puglia
Altri contenuti a tema
Polemiche mercato settimanale, l'intervento della lista Emiliano Sindaco di Puglia Politica Polemiche mercato settimanale, l'intervento della lista Emiliano Sindaco di Puglia La nota di Gennaro Rociola e Antonello Damato
Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Il sottovia tra via Andria e via Vittorio Veneto che affonda alle prime gocce» Politica Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Il sottovia tra via Andria e via Vittorio Veneto che affonda alle prime gocce» La nota di Gennaro Rociola e Antonello Damato
Disagi al sottovia Imbriani, la denuncia della Lista Emiliano Sindaco di Puglia Politica Disagi al sottovia Imbriani, la denuncia della Lista Emiliano Sindaco di Puglia La nota di Gennaro Rociola e Antonello Damato
Rociola: «Malesseri in maggioranza, la città continua a subire» Politica Rociola: «Malesseri in maggioranza, la città continua a subire» La nota del segretario della lista Emiliano Sindaco di Puglia
Discarica San Procopio, la lista Emiliano sindaco di Puglia: «Il silenzio è un assenso al disastro». Politica Discarica San Procopio, la lista Emiliano sindaco di Puglia: «Il silenzio è un assenso al disastro». La nota firmata da Gennaro Rociola e Antonello Damato
Problematiche erosione costiera, l'intervento di Gennaro Rociola Politica Problematiche erosione costiera, l'intervento di Gennaro Rociola La nota del segretario della lista Emiliano Sindaco di Puglia
Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Barletta ha davvero bisogno dell'ennesimo discount?» Politica Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Barletta ha davvero bisogno dell'ennesimo discount?» La nota del segretario cittadino Gennaro Rociola
«Tutto va bene madama la marchesa», la lista Emiliano sindaco di Puglia sulla attuale sitazione amministrativa Politica «Tutto va bene madama la marchesa», la lista Emiliano sindaco di Puglia sulla attuale sitazione amministrativa La nota firmata dal segretario cittadino Gennaro Rociola
Raffiche di vento a Barletta, cade traliccio in via Vecchia Andria
13 aprile 2026 Raffiche di vento a Barletta, cade traliccio in via Vecchia Andria
Il cordoglio del sindaco Cannito per la scomparsa di Jacopo Musti
13 aprile 2026 Il cordoglio del sindaco Cannito per la scomparsa di Jacopo Musti
«Barletta, il "muro " del Lungomare: il Comune taglia la strada ai pendolari»
13 aprile 2026 «Barletta, il "muro" del Lungomare: il Comune taglia la strada ai pendolari»
Maltempo a Barletta: caduti alcuni alberi nel cortile scolastico del "Cassando Fermi Nervi "
13 aprile 2026 Maltempo a Barletta: caduti alcuni alberi nel cortile scolastico del "Cassando Fermi Nervi"
Risultati elezioni provinciali BAT, gli eletti in Consiglio
13 aprile 2026 Risultati elezioni provinciali BAT, gli eletti in Consiglio
Bar.S.A., chiusura ecocentro di via Callano causa meteo avverso
13 aprile 2026 Bar.S.A., chiusura ecocentro di via Callano causa meteo avverso
L'istituto Léontine e De Nittis accoglie gli studenti francesi del Lycée di Saint-Germain-en-Laye
13 aprile 2026 L'istituto Léontine e De Nittis accoglie gli studenti francesi del Lycée di Saint-Germain-en-Laye
«Non ti scorderemo mai, piccolo grande Paky». Il messaggio dei compagni di classe e dell'Asd Olimpic Barletta
13 aprile 2026 «Non ti scorderemo mai, piccolo grande Paky». Il messaggio dei compagni di classe e dell'Asd Olimpic Barletta
Morte clochard a Barletta, De Santis (PD): «Nessun rispetto per la dignità umana»
13 aprile 2026 Morte clochard a Barletta, De Santis (PD): «Nessun rispetto per la dignità umana»
Ambulatorio popolare di Barletta: «La morte di Jacopo nasce da un sistema che lascia le persone senza dimora senza protezione»
13 aprile 2026 Ambulatorio popolare di Barletta: «La morte di Jacopo nasce da un sistema che lascia le persone senza dimora senza protezione»
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.