Consiglio comunale in seconda convocazione, Lista Emiliano: «Al peggio non c'è mai limite»

«Al peggio non c'è mai limite. Ancora una volta nella seduta di Consiglio comunale celebrata venerdì 24 aprile si è verificato uno spettacolo incredibile e indecoroso. La maggioranza del Sindaco Cannito non ha i numeri per approvare i propri provvedimenti e richiede, dopo non essere riuscita ad approvare una propria proposta di variazione di bilancio, una sospensione della seduta per squagliarsela dal Consiglio comunale». Così il segretario cittadino e il capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.«Alla ripresa dei lavori, infatti, erano presenti solo 7 consiglieri di opposizione: inevitabile lo stop e il rinvio alla riunione in seconda convocazione in programma lunedì 27 aprile. Insomma, può continuare ad essere "amministrata" così una Città come Barletta da questa maggioranza raccogliticcia che appare e più spesso scompare, ma solitamente riappare solo sui provvedimenti urbanistici che prevedono colate di cemento? O che si appassiona solo per la distribuzione degli incarichi assessorili? Ora non basta neppure l'assegnazione di poltrone, seggiole e strapuntini... Si pensava che dopo l'ultimo ingresso in Giunta dell'avv. Ricatti la maggioranza avesse raggiunto i propri equilibri. Ma no, proprio no…I malpancisti rimangono, anzi si moltiplicano. C'entra la possibile nomina di un nuovo Presidente del Consiglio comunale, che appare e scompare all'orizzonte? Chissà!Senza tralasciare poi altri seri problemi, venuti alla luce grazie ai lavoratori del settore Manutenzione immobili pubblici della Barletta servizi ambientali, che si lamentano delle illusorie promesse fatte 4 anni fa dal ri-candidato Sindaco Cannito e reiterate lo scorso 1° marzo, senza esito alcuno, allora come ora. In tempi di normale dialettica politica, Sindaco e coalizione di centrodestra sarebbero già andati a casa senza prolungare ulteriormente l'agonia: invece, tirano a campare tra inaugurazioni e improvvide dichiarazioni sulle sorti calcistiche di squadre di altre Città, attirandosi pure le bacchettate dei tifosi barlettani. Roba, per rimanere nel campo calcistico al momento tanto caro al Sindaco Cannito e al Presidente del Consiglio comunale Lanotte, da non arrivare a mangiare il panettone, si sarebbe detto una volta... E, invece, loro, imperterriti e all'apparenza imperturbabili, continuano a collezionare un fiasco dopo l'altro. "Tanto, non è a noi", sembrano dire. Ne sono proprio convinti?»