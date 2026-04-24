Consiglio Comunale: la maggioranza non c'è, lavori rimandati a lunedì 27 aprile

"degrado aree tra Via Giulini e Via delle Querce" (Cantiere Puglia):domanda in merito alla quale ha dato risposta l'assessore Mihaela Albanese, al quale ha motivato la situazione con il fatto che dette aree rientrano nell'ambito dei cosiddetti "Contratti di Quartiere 2", e che l'impresa realizzatrice ha come termine un anno per realizzazione di opere che prevedono parcheggi e verde attrezzato;

"adeguamento stadio Cosimo Puttilli agli standard per competizioni professionistiche e alla Serie C" (Cantiere Puglia, più Gianluca Gorgoglione del gruppo 'Cannito Sindaco'): quesito al quale ha dato risposta lo stesso sindaco Cosimo Cannito, notiziando l'aula dell'avvenuto sopralluogo da parte dei tecnici di Sport e Salute e della Lega Pro, della necessità di adeguamento dell'impianto di illuminazione entro il 16 giugno, di portare la capienza a 11mila posti, e dell'avvenuto incontro con il Prefetto circa le misure da concordare con la Commissione Pubblico Spettacolo;

"albero caduto in Via Vulture" (Cantiere Puglia): domanda presentata quando non era stata ancora effettuata la rimozione;

"accessibilità e fruibilità del Castello Svevo, alla luce della chiusura di tutti i varchi d'accesso, ad eccezione di quello principale sito in Via Carlo d'Asburgo" (Cantiere Puglia, più Gianluca Gorgoglione del gruppo 'Cannito Sindaco'): provvedimento motivato dal sindaco con ragioni di sicurezza e incolumità derivanti da transito non autorizzato di biciclette elettriche e scooter;

"problematiche divieti di sosta in Via Muratori" (Gianluca Gorgoglione del gruppo 'Cannito Sindaco'): domanda alla quale ha risposto ancora una volta il sindaco, leggendo una relazione del comandante della Polizia Municipale, che al momento consente una larghissima disponibilità di sosta, e che nel caso di richiesta di ulteriori divieti di sosta saranno fatte tutte le opportune valutazione;

"stato di criticità e degrado spartitraffico Via Enrico Fermi" (Cantiere Puglia): domanda alla quale ha risposto l'assessore Concetta Panza, la quale ha motivato il ritardo dei lavori di ripristino a causa delle condizioni meteo, lavori affidati che sono stati affidati a BarSa.

Ancora problemi per la maggioranza di centrodestra che sostiene l'amministrazione comunale di Barletta guidata da Cosimo Cannito, nella seduta di prima convocazione del Consiglio Comunale riunitosi per l'approvazione di sette proposte di delibera, di cui: tre riguardanti variazioni urgenti al bilancio di previsione 2026-2028 di cui una tecnica, una riguardante il settore opere pubbliche, e un'altra riguardante il settore welfare; tre riguardanti altrettanti debiti fuori bilancio scaturiti da sentenze del Giudice di Pace di Barletta; e infine il punto inerente il regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali.L'assenza dei numeri in maggioranza, ancora una volta apertamente dichiarata in aula dal sindaco Cannito, con tanto di appello alle minoranze a votare i provvedimenti riguardanti le variazioni di bilancio, si è palesata al momento della lettura del primo punto all'ordine del giorno ove era calendarizzata la ratifica di una variazione di bilancio riguardante fondi da destinare alla realizzazione di un asilo nido in zona 167, alcune opere presso la Villa Bonelli e la darsena comunale, e infine presso la pista del Velodromo Simeone.Al momento della chiamata della votazione da parte della presidenza, l'esito è stato di 7 consiglieri non votanti e di 15 voti a favore, numero non sufficiente per l'approvazione in prima convocazione.I consiglieri che hanno votato il provvedimento il sindaco Cannito, il presidente dell'assemblea Marcello Lanotte, e i consiglieri Antonucci, Memeo e Martina Gorgoglione (Fratelli d'Italia), Tupputi (Cannito Sindaco), Calabrese (Barletta al centro), Di Leo (Noi Moderati), Grimaldi (Lega), Cardone, Ceto, Comitangelo, Dibenedetto, Maffione, e Piccolo (Forza Italia).Le assenze tra i banchi della maggioranza sono state motivate dal sindaco come non di carattere politico ma per motivi personali. Assenti giustificati, invece, i consiglieri Basile (Barletta al Centro) e Stella Mele (Fratelli d'Italia), oltre alla consigliera Michela Diviccaro (Coalizione Civica).Preso atto della mancata deliberazionePer quanto riguarda infine la prima ora dei lavori, dedicata come di consueto alle domande di attualità, le richieste all'amministrazione e al sindaco da parte dei consiglieri convenuti hanno riguardato nell'ordine: