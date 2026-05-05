Consiglio Comunale: approvati regolamento comunale area III settore welfare, e variante urbanistica nell'ambito del raddoppio della linea ferroviaria Andria-Barletta

"Abbattimenti improrogabili alberi e mancata pubblicazione censimento del verde urbano" (Rocco Di Leo, 'Noi Moderati'). Domanda alla quale ha dato risposta l'assessore Concetta Panza, la quale ha edotto l'aula in merito alla presentazione di un preventivo riguardante la digitalizzazione dei dati da inserire nel portale web del Comune di Barletta;

(Rocco Di Leo, 'Noi Moderati'). Domanda alla quale ha dato risposta l'assessore Concetta Panza, la quale ha edotto l'aula in merito alla presentazione di un preventivo riguardante la digitalizzazione dei dati da inserire nel portale web del Comune di Barletta; "Degrado Via Bellini" (Coalizione Civica), domanda di attualità derivante da un articolo denuncia del comitato di Via Rossini-Donizetti, circa la necessità di aprire al traffico da Via Bellini a Via Canosa, e della realizzazione di opere accessorie. Domanda alla quale ha fornito risposta l'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha motivato la suddetta situazione di disagio con un contenzioso legale tra terze parti, fermo restando la presenza dell'opera tra le linee di mandato dell'attuale amministrazione;

(Coalizione Civica), domanda di attualità derivante da un articolo denuncia del comitato di Via Rossini-Donizetti, circa la necessità di aprire al traffico da Via Bellini a Via Canosa, e della realizzazione di opere accessorie. Domanda alla quale ha fornito risposta l'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha motivato la suddetta situazione di disagio con un contenzioso legale tra terze parti, fermo restando la presenza dell'opera tra le linee di mandato dell'attuale amministrazione; "Stato impiantistica sportiva comunale" (Cantiere Puglia e Coalizione Civica), in particolare al riguardo di opere da realizzarsi presso il Manzi-Chiapulin (rifacimento manto sintetico), il Pala Disfida (infiltrazioni d'acqua dal tetto), e il Pala Marchiselli (ricostruzione), oltre che al riguardo degli adeguamenti allo stadio Puttilli necessari per il campionato di Serie C. Domanda alla quale ha dato risposta sempre l'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha reso note la necessità di un rifacimento del tetto del Pala Disfida; in merito alla ricostruzione del Pala Marchiselli, il ritardo sarebbe dovuto al frazionamento in corso di particelle catastali riguardanti privati con relativa procedura di vendita da parte di questi ultimi, e, per l'appunto l'area ove insiste il pala Marchiselli; per quel che riguarda il Manzi Chiapulin, il ritardo è dovuto all'adeguamento prezzi per il rifacimento per il quale si è reso necessario il reperimento di ulteriori fondi; sono in corso, infine, valutazioni in merito agli interventi di adeguamento al Puttilli sono in corso da parte della Lega Pro. A tal proposito è successivamente intervenuto il sindaco il quale ha annunciato per domani mattina una video conferenza con Sport e Salute, e con gli architetti Ducci e Curi, allo scopo di discutere di tutti gli adeguamenti necessari;

(Cantiere Puglia e Coalizione Civica), in particolare al riguardo di opere da realizzarsi presso il Manzi-Chiapulin (rifacimento manto sintetico), il Pala Disfida (infiltrazioni d'acqua dal tetto), e il Pala Marchiselli (ricostruzione), oltre che al riguardo degli adeguamenti allo stadio Puttilli necessari per il campionato di Serie C. Domanda alla quale ha dato risposta sempre l'assessore Giuseppe Di Leo, il quale ha reso note la necessità di un rifacimento del tetto del Pala Disfida; in merito alla ricostruzione del Pala Marchiselli, il ritardo sarebbe dovuto al frazionamento in corso di particelle catastali riguardanti privati con relativa procedura di vendita da parte di questi ultimi, e, per l'appunto l'area ove insiste il pala Marchiselli; per quel che riguarda il Manzi Chiapulin, il ritardo è dovuto all'adeguamento prezzi per il rifacimento per il quale si è reso necessario il reperimento di ulteriori fondi; sono in corso, infine, valutazioni in merito agli interventi di adeguamento al Puttilli sono in corso da parte della Lega Pro. A tal proposito è successivamente intervenuto il sindaco il quale ha annunciato per domani mattina una video conferenza con Sport e Salute, e con gli architetti Ducci e Curi, allo scopo di discutere di tutti gli adeguamenti necessari; "divieto temporaneo di balneazione presso l'area denominata 'Spiaggia Verde'" (Coalizione Civica). Provvedimento giunto in conseguenza di un rapporto di ARPA Puglia a seguito di campionamenti effettuati in data 16 aprile, che hanno rilevato la presenza di enterococchi fecali. Domanda alla quale ha dato risposta l'assessore Mihaela Albanese, la quale ha illustrato all'aula il rientro nei parametri dopo un secondo campionamento e la revoca dell'ordinanza di divieto in data 24 aprile;

(Coalizione Civica). Provvedimento giunto in conseguenza di un rapporto di ARPA Puglia a seguito di campionamenti effettuati in data 16 aprile, che hanno rilevato la presenza di enterococchi fecali. Domanda alla quale ha dato risposta l'assessore Mihaela Albanese, la quale ha illustrato all'aula il rientro nei parametri dopo un secondo campionamento e la revoca dell'ordinanza di divieto in data 24 aprile; "Indagini danni ambientali Jova Beach Party 2022, e chiarimenti in merito all'area dell'ex Cartiera ove si terrà il Jova Summer Party 2026" (Massimo Mazzarisi, Con Emiliano e Coalizione Civica). Risposta pervenuta direttamente dal sindaco Cannito, il quale ha in sostanza sottolineato la correttezza e la liceità dell'operato dell'amministrazione, sia al riguardo dell'evento del 2022, che in previsione di quello che si terrà il prossimo 17 agosto, richiamando l'aula al rispetto del principio di innocenza degli indagati sono al terzo grado di giudizio;

(Massimo Mazzarisi, Con Emiliano e Coalizione Civica). Risposta pervenuta direttamente dal sindaco Cannito, il quale ha in sostanza sottolineato la correttezza e la liceità dell'operato dell'amministrazione, sia al riguardo dell'evento del 2022, che in previsione di quello che si terrà il prossimo 17 agosto, richiamando l'aula al rispetto del principio di innocenza degli indagati sono al terzo grado di giudizio; "Barletta, centro per minori gestito da Genesi Srl, con dipendenti senza pagamenti da mesi, servizio a rischio chiusura" (Massimo Mazzarisi, Con Emiliano, Partito Democratico, Rocco Di Leo 'Noi Moderati'). A rispondere a tale quesito è l'assessore Magdala Spinazzola, la quale ha illustrato all'aula l'illustrato all'aula l'intenzione di procedere al collocamento dei trenta minori presenti nella struttura presso altre strutture, tramite manifestazione d'interesse;

(Massimo Mazzarisi, Con Emiliano, Partito Democratico, Rocco Di Leo 'Noi Moderati'). A rispondere a tale quesito è l'assessore Magdala Spinazzola, la quale ha illustrato all'aula l'illustrato all'aula l'intenzione di procedere al collocamento dei trenta minori presenti nella struttura presso altre strutture, tramite manifestazione d'interesse; "Orto Botanico contaminato, rischio sanitario e ambientale" (Maria Letizia Rana, gruppo misto, e Coalizione Civica). Altra domanda alla quale ha fornito risposta il sindaco, il quale ha parlato di diversi livelli di inquinamento dell'area in questione, e che tramite l'analisi di rischio effettuata da ARPA sarà possibile pianificare la bonifica dei terreni, ribadendo con forza le necessità di una futura gestione dell'Orto Botanico da parte del Comune di Barletta.

Il Consiglio Comunale di Barletta ha approvato nel pomeriggio importanti punti all'ordine del giorno, tra cui il regolamento comunale , area III del settore Welfare (servizi scolastici e alla persona, procedura coprogettazione con enti del terzo settore), e approvato con il voto unanime dell'aula, e una variante urbanistica rientrante nell'ambito del raddoppio della linea ferroviaria tra Andria e Barletta, e riguardante in particolare alcune procedure di esproprio resesi necessarie dal momento che durante l'esecuzione dei lavori è venuta alla luce la presenza di alcune condutture irrigue, da spostare in altra area, mediante intervento rientrante tra le opere finanziate con il PNRR.Approvati inoltre dall'aula due debiti fuori bilancio riguardanti altrettante sentenze di primo grado della Corte di Giustizia tributaria di Bari.Durante i lavori dell'odierna assise si è inoltre proceduto alla surroga resasi necessaria dalle recenti dimissioni della consigliera Santa Scommegna, il cui seggio è stato rilevato dal neo consigliere Ruggiero Dicorato, poi iscrittosi nel gruppo consiliare Cantiere Puglia, lo stesso della consigliera Adelaide Spinazzola, eletta alla vice presidenza del Consiglio Comunale - anch'essa in sostituzione della vice presidente uscente Santa Scommegna – al termine di uno scrutinio che l'ha vista prevalere con 29 voti contro il voto a testa dei consiglieri Michele Trimigno, Flavio Basile, Rosa Cascella e Antonello Damato.Ritirato, infine dal sindaco Cannito, il punto riguardante la ricomposizione delle commissioni consiliari, come da decisione della maggioranza di "calendarizzare l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale a cui seguirà rivisitazione delle commissioni a seguito del parere del Ministero dell'Interno".Per quel che riguarda la prima ora dei lavori, dedicata come di consueto alle domande di attualità, le domande hanno nell'ordine riguardato i seguenti argomenti: