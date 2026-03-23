Convocato il consiglio comunale a Barletta: tutti i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per martedì 24 marzo 2026 con inizio alle ore 9,00 in seduta di prima convocazione e mercoledì 25 marzo 2026 con inizio alle ore 9,00 in seduta di seconda convocazione.Ordine del giorno1. Richiesta di convocazione di Consiglio comunale con proposta di deliberazione di opposizione alla realizzazione della discarica in località San Procopio ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/1990, ai sensi dell'art. 17 del regolamento del Consiglio Comunale vigente.2. Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n.278/2025 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta -Avvocatura. (proposta 1)3. Lavori di somma urgenza ai sensi dell' art. 140 D.lgs. 36/2023 e dell'art.191 comma 3 del D.lgs. 267/2000 per la messa in sicurezza del castello svevo di Barletta il cui fossato interessato da intenso allagamento rappresenta evidente rischio per la struttura e la pubblica incolumità riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett. e D.lgs. 267/2000 a seguito di proposta della Giunta comunale formulata ai sensi dell'art. 191 c. 3 del D.lgs. 267/2000 con d.g.c. 426 del 24/12/2025. (proposta 3)4. Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n.290 /2024 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta - Avvocatura. (proposta 5)5. Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n.26 /2026 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta - Avvocatura. (proposta 7)6. Art.194 D. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 21/2026 del Giudice di pace di Barletta (proposta 8)7. Art.194 d. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 22/2026 del Giudice di pace di Barletta (proposta 10)8. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1201/2023 del T.A.R. Puglia Bari (n. 715/2022 r.r.) Avvocatura comunale (proposta 11)9. Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali modifiche approvazione (proposta 2)10. Approvazione convenzione di Tesoreria comunale per il quinquennio 2026-2031 (proposta 4)11. Attribuzione di quantità edificatorie a titolo di compensazione urbanistica previste dall'art. 3, comma 1, lett. a) della L.r. n. 18/2019 per acquisizione di beni immobili per la realizzazione di opera pubblica. Provvedimenti. (proposta 9)12. Mozione: Introduzione di una definizione agevolata (rottamazione) dei tributi comunali presentata dai consiglieri comunali Lanotte, Comitangelo, Maffione, Mele P., Piccolo, Ceto.13. Ordine del giorno ai sensi dell'art.60 del Regolamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto settimana santa Giovedì e Venerdì santo.