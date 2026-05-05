Al via la 29ma edizione del concorso pianistico Mauro Monopoli

Si alza oggi il sipario del 29° Concorso Pianistico Internazionale "Premio Mauro Paolo Monopoli" nella splendida cornice del Teatro Comunale Curci di Barletta, gioiello ottocentesco celebre per la straordinaria bellezza dei suoi interni e per un'acustica che i pianisti di tutto il mondo descrivono come eccezionale. Sono oltre 50 i giovani concorrenti giunti da 16 nazioni — Italia, Armenia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Giappone, Indonesia, Islanda, Israele, Polonia, Serbia, Spagna, Russia, Taiwan e Ucraina — confermando Barletta come punto di riferimento nel panorama musicale internazionale.Il Concorso, fondato nel 1997 dall'Associazione Cultura e Musica G. Curci – ETS sotto la guida artistica del M° Francesco Monopoli, è dedicato alla memoria di Mauro Paolo Monopoli(Barletta 1975 – Genova 1996): giovane pianista di rara sensibilità che, colpito da leucemia incurabile, continuò a studiare e a esibirsi con straordinaria determinazione fino alla fine della sua breve vita, lasciando nei suoi recital un'impronta di autentica grandezza artistica. È il suo spirito — coraggioso, appassionato, innamorato della musica — il faro invisibile di ogni edizione.Nel 2004, accettando la Presidenza Onoraria del Concorso, il grande Maestro Carlo Maria Giulini volle lasciare ai giovani partecipanti una dedica che è diventata il manifesto spirituale della manifestazione: «Con la speranza che le Giovani Generazioni siano al servizio della Musica e sappiano donare, attraverso il Suono, quello che i Grandi Geni hanno creato per arricchire la Vita Spirituale degli Esseri Umani». Parole che oggi, dopo la sua scomparsa, risuonano con ancora maggiore forza e commozione.A giudicare i concorrenti è una Giuria Internazionale di sette musicisti di fama mondiale, presieduta dal M° Francesco Monopoli e composta da Andreas Frölich (Germania, Hochschule für Musik und Tanz di Colonia), Nadia Lasserson(Regno Unito, già Royal College of Music di Londra), Michail Markov (Russia–Paesi Bassi, Conservatorio di Enschede), Herton Mikeli (Albania, Conservatorio di Tirana), Mario Coppola (Italia, Conservatorio di Novara) e Gianmarco Mulazzani (Italia, Istituto Musicale di Riccione). Una commissione che raccoglie tradizioni pianistiche da tutta Europa, nel solco di una storia illustre che ha visto in giuria nomi come Lya De Barberiis, Sergio Perticaroli, Piero Rattalino e Oxana Yablonskaja.Il Concorso mette in palio premi per 16.500 euro: il Primo Premio Assoluto vale 3.000 euro (Buzzi Unicem) più la pubblicazione di un CD online e il prestigioso Premio Speciale NUOVO IMAIE da 10.000 euro per un tour di cinque concerti. Seguono il Secondo Premio da 2.000 euro (Fondazione Megamark – Onlus), il Terzo Premio da 1.000 euro (M° Ing. Luca Dimiccoli) e l'Audience Special Prize da 500 euro, dedicato alla memoria di Arturo Benedetti Michelangeli e assegnato direttamente dal pubblico. Il gran finale è fissato per domenica 10 maggio, ore 18.30: i finalisti si esibiranno con l'Orchestra Sinfonica Territoriale Suoni del Sud, oltre 40 elementi, diretta dal M° Benedetto Montebello, in un grande Concerto per Pianoforte e Orchestra.Dal 2025 il Premio Mauro Paolo Monopoli è membro della World Federation of International Music Competitions (WFIMC) di Ginevra, unico concorso pianistico del Centro-Sud Italia in questa federazione. L'albo d'oro parla da solo — da Anna Vinnitskaja a Oliver Kern, da Stanislav Khristenko a Dominic Doutney, tutti oggi protagonisti di carriere internazionali. Come sottolinea il Direttore Artistico M° Francesco Monopoli, questa manifestazione «porta ogni anno a Barletta artisti provenienti da tutto il mondo, rendendo la città luogo reale di quella globalizzazione tanto invocata e raramente realizzata», possibile grazie alla sinergia tra Comune di Barletta, Regione Puglia, Ministero della Cultura, NUOVO IMAIE, Buzzi Unicem e Fondazione Megamark.L'Amministrazione comunale ha voluto esprimere il proprio caloroso sostegno alla manifestazione. Il Sindaco Cosimo Cannito ha rivolto agli artisti partecipanti un augurio sentito, sottolineando come accogliere questi giovani talenti da tutto il mondo significhi «contribuire a costruire un dialogo culturale internazionale, rafforzando l'immagine di Barletta come città aperta, dinamica e capace di valorizzare il talento». Sulla stessa lunghezza d'onda l'Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, che ha evidenziato come Barletta si confermi una vera «città dell'accoglienza, capace di trasmettere un messaggio di condivisione, cultura e pace a tutti gli artisti che arriveranno nella nostra comunità».