Rimozione rifiuti abbandonati, la lista Emiliano: «Opera della Regione Puglia»

«Con grande attenzione e piacere si apprende la notizia che dal 4 marzo p.v. sarà avviata l'attività di recupero, rimozione e immissione in discarica di circa 470 tonnellate di rifiuto - inerti, misti inorganici, urbani non differenziati e ingombranti - presenti nella zona 167 (area retrostante Parco dell'Umanità e via Morelli nei pressi della nuova scuola), via Barberini (area ex campo nomadi) e Litoranea Pietro Paolo Mennea (zona ex teleferica). Fa piacere ricordare che tale intervento con ricaduta finanziaria supplettiva a carico della Regione Puglia e non comunale, è frutto dell'opera e lavoro del Presidente della Regione Michele Emiliano e della sua Giunta quale applicazione della Deliberazione 14 giugno 2023, n. 840 sul presupposto della L. 549/1195 e L. R. Puglia n. 8/2018 (Ecotassa), provvedimento che ha consentito lo stanziamento di euro 2.000.000/00 con applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche». Così il commissario cittadino e il consigliere comunale della lista Emiliano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.«Come sottolineava qualche giorno addietro il primo cittadino di Barletta - beneficiaria dell'erogazione del finanziamento regionale - è importante segnalare i fenomeni di inciviltà per l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e ad osservare i tempi programmati per la raccolta, poiché l'inciviltà di pochi comporta sempre un costo per tutti. All'appello si unisce la nostra voce ritenendo necessario contrastare i fenomeni dell'abbandono illecito dei rifiuti, senza dimenticare che la degradazione dei rifiuti abbandonati, produce quantità crescenti di microplastiche, vettore per il trasferimento di sostanze chimiche nell'ambiente e di conseguenza nella catena alimentare, generando un impatto negativo non solo per l'immagine ma anche in termini sociali ed ecologici di rischio per la salute pubblica».