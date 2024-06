Scontro Cannito-Lanotte, la lista Emiliano: «Risparmiateci questa pantomima»

«Il tormentone "Mon amour" spopola nella nostra città dal titolo evocativo dell'estate barlettana, alle cronache di real politik con scambi di accuse e duelli pubblici tra il primo cittadino e il presidente del consiglio comunale, il cui idillio subisce l'influenza del cambio di stagione o di altri lidi partitici, stante alla nota abbastanza chiara dei loro alleati di Fratelli d'Italia». Così il segretario cittadino ed il capogruppo in consiglio comunale della Lista Emiliano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.«Insomma tra il serio e faceto "Ho visto lei che bacia lui/ Che bacia lei, che bacia me / Mon amour, amour, ma chi baci tu?/ Disperata e anche leggera / Vengo per rubarti la scena" e tutto questo mentre la città ancora una volta corre il rischio di uno sfaldamento programmato della maggioranza, frutto del consenso plebiscitario delle amministrative di due anni addietro e liberatrice da l'Innominato di Manzoniana memoria. Stessa regia che da decenni si ripete – stante i Sindaci mandati a casa - e che a questo punto anche i più ingenui hanno compreso che di politico non ha nulla; una messa in scena che dovrebbe allertare ben altri organi e che questa forza politica, nel suo ruolo di opposizione, non ritiene assolutamente sottacere.Risparmiate la pantomima del "c'eravamo tanto amati!"; la cittadinanza ne sarà grata in termini di riconoscenza e rispetto dell'intelligenza altrui».