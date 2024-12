Lista Emiliano sindaco di Puglia: «Il sindaco Cannito ancora senza una maggioranza»

«Assistiamo ormai da troppo tempo a Consigli Comunali inutili nei quali la maggioranza del Sindaco Cosimo Cannito è sempre latitante! I pochi provvedimenti, indispensabili per la Città, vengono approvati in Consiglio Comunale grazie e unicamente al senso di responsabilità delle opposizioni. Una maggioranza del Sindaco Cosimo Cannito irresponsabile, che arriva addirittura a giustificare le proprie assenze in maniera imperdonabile. Si può governare la Città in questa maniera?». Così il segretario cittadino e il consigliere comunale della lista Emiliano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.«La Città ... "la Città libera" e da chi? Al contrario una Città oggi, con i nuovi parvenu, ostaggio e prigioniera di interessi di bottega e di ... poltrone! Il Sindaco Cosimo Cannito, con quel che resta della sua maggioranza, si riduce per meri conti numerici a raccattare Consiglieri Comunali eletti nelle opposizioni gratificandoli con poltrone assessorili, ma nonostante questo i conti non tornano, con il risultato di Consigli Comunali che sono sotto gli occhi di tutti. Sindaco Cannito smettila di governare in questo modo e fai riprendere la dignità che i Sindaci del passato e solo per citarne uno "Francesco Salerno, il Sindaco della gente" hanno sempre dato e che questa Città merita!»