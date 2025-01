Lista Emiliano: «La maggioranza guida Cannito non esiste»

«Era solo il 30 dicembre scorso allorquando la maggioranza di centro destra barlettana, in salsa mista stante le new entry dei transfughi di centrosinistra, in pompa magna e prima della processione del Santo Patrono, gongolava per il risultato ottenuto in Consiglio Comunale, per aver approvato tutti i punti all'ordine del giorno, tacciando l'opposizione di "fantasiose ricostruzioni che vedrebbero il sindaco Cannito privo di una maggioranza politica".Ancora oggi le "fantasiose ricostruzioni" si sono ripetute in seduta consiliare, evidenziando sempre più, che la maggioranza a guida Cannito, non solo non esiste o si palesi dopo che che l'ex primario del Pronto Soccorso, somministri qualche farmaco miracoloso, per "curare" i mal di pancia degli assenti, ristabilendo pesi e contropesi in un nuovo assetto di giunta o posti di sottogoverno. Sindaco Cannito, ancora una volta, ti invitiamo a porre fine a questa pantomima e a renderTi finalmente conto che, evidentemente, è la tua maggioranza di centrodestra che vuole mandarti a casa». Così il segretario cittadino e il capogruppo della lista Emiliano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.