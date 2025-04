Coalizione Civica aderisce convintamente alla manifestazione del 5 aprile per la pace e contro il riarmo europeo

Coalizione Civica annuncia la propria adesione alla manifestazione del 5 aprile 2025 a Roma, sostenuta da numerose forze politiche e sociali, per un grido unanime: NO al riarmo europeo, SÌ alla pace e alla cooperazione internazionale.In un momento storico in cui l'Unione Europea sembra cedere alla pericolosa illusione che la sicurezza si costruisca con le armi, noi ribadiamo con forza che la vera sicurezza risiede nel benessere dei cittadini, nella giustizia sociale, nella tutela dell'ambiente e nel dialogo tra i popoli. Sosteniamo la piazza per affermare che la pace non è un'utopia, ma una scelta politica concreta e necessaria. Un'Europa fondata sulla diplomazia, sul rispetto dei diritti umani e su un modello di sviluppo sostenibile è l'unica via per affrontare le crisi globali e costruire un futuro di prosperità per tutti.Crediamo fermamente che le risorse pubbliche non debbano andare in armamenti ma debbano essere investite nella sanità, nell'istruzione, nella ricerca, nella cultura e nella transizione ecologica. Abbiamo bisogno di misure pubbliche che sostengono il potere d'acquisto delle persone e non di sperperare i proventi delle nostre tasse in nuove armi che accrescono solo i guadagni dei fabbricanti di morte e distruzione. Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a mobilitarsi per la pace, per un'Europa che sia faro di civiltà e non teatro di guerra, per un futuro in cui le armi tacciano e la voce della ragione e della solidarietà prevalga.Siamo europeisti e per questo crediamo in un'Europa diversa da quella che tecnocrati e politici senza scrupoli stanno consegnando alle future generazioni: un corpo esanime capace solo di obbedire meccanicamente ai richiami di lobby economiche e belliche. Vogliamo riprendere in mano il sogno europeo di Ventotene, affermando la necessità di un presente di pace, contro il riarmo, e per la risoluzione diplomatica dei conflitti armati.Siamo convinti che questo sogno possa riaccendersi soltanto con una grande mobilitazione dei popoli di tutto il mondo. È importante che anche noi facciamo la nostra parte.