Elezioni regionali 2025, il commento di Coalizione Civica

Coalizione Civica Barletta esprime un sincero ringraziamento alle migliaia di cittadine e cittadini che hanno scelto di sostenere la nostra consigliera Michela Diviccaro nella corsa alle elezioni regionali. Con 2.393 preferenze è risultata la donna più votata della città di Barletta, confermando una straordinaria fiducia popolare nel nostro impegno e nella nostra visione di una Puglia più giusta, più equa e più vicina alle persone.Un risultato che, pur non traducendosi nell'elezione in Consiglio Regionale, ha un grande peso politico: grazie al voto progressista e civico raccolto intorno a Michela Diviccaro, la lista "Decaro Presidente" è risultata la lista del centrosinistra più votata a Barletta, contribuendo all'affermazione del presidente eletto Antonio Decaro.Per noi questo dato ha un significato chiaro: Barletta ha riconosciuto il valore di una proposta nuova, competente e credibile, confermando la fiducia nel progetto politico di Coalizione Civica. E questo consenso ci permette di rivendicare, con serietà e determinazione, un ruolo centrale nella costruzione delle priorità per il territorio e delle iniziative da realizzare per il suo rilancio.Coalizione Civica Barletta continuerà ad essere una forza politica radicata, autonoma e propositiva. Questo risultato rafforza la nostra voglia di rinnovamento nella consapevolezza che Coalizione Civica è una forza trainante nella costruzione di una coalizione alternativa alla destra per le elezioni amministrative del 2027, quando Barletta potrà finalmente voltare pagina dopo due amministrazioni Cannito segnate da immobilismo, conflitti interni e assenza di visione. Il percorso non si chiude qui. Anzi, riparte da un consenso che non potrà essere ignorato e che ci dà una responsabilità nuova:continueremo a lavorare ogni giorno per riportare al centro dell'agenda politica la cura della città e dell'ambiente, la partecipazione delle persone, la difesa dei diritti, la lotta alle disuguaglianze e la ricostruzione di una comunità viva e solidale. A tutte e tutti coloro che ci hanno dato fiducia, diciamo grazie. E diciamo anche un'altra cosa: questo è solo l'inizio.