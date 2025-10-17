Etra Uniti Cerignola
Prima Categoria: parità tra Etra Barletta e Polisportiva Trani nell'esordio in Coppa Puglia

In vantaggio con il nuovo arrivato Perez, i ragazzi di mister Maino vengono raggiunti sul pari nel finale

Barletta - venerdì 17 ottobre 2025
Dopo il pari per 1-1 con l'Uniti per Cerignola della prima giornata di campionato - poi tramutatosi in 3-0 a tavolino a causa della posizione irregolare di un calciatore cerignolano - l'Etra Barletta colleziona un altro pari interno, con il medesimo successo, anche nella partita di andata del primo turno della Coppa Puglia Prima Categoria contro la Polisportiva Trani, squadra che guida la classifica del girone A di Seconda Categoria.

Un pareggio, quello tranese, giunto a pochi istanti dalla fine grazie a un errore del portiere barlettano, autore tra l'altro, durante la partita di alcuni ottimi interventi soprattutto a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo.

A trovare per prima la via del gol è stata l'Etra Barletta, grazie a un gol del nuovo arrivato Mattia Peres, attaccante protagonista nelle scorse stagioni della formidabile scalata dell'Audace Barletta dalla terza categoria alla promozione in Eccellenza.

Trovato il vantaggio, l'Etra ha dapprima contenuto la vigorosa reazione della Polisportiva, per poi creare un gran numero di occasioni da gol, senza tuttavia riuscire a piazzare il colpo di grazia agli avversari.

L'ultima grande occasione per l'Etra, subito dopo il pareggio della Polisportiva, è stata una traversa a portiere ampiamente battuto.

Subito dopo l'arbitro ha fischiato la fine della contesa, rimandando il discorso qualificazione alla gara di ritorno che si svolgerà tra due settimane a Trani.
