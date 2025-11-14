Prima Categoria: Etra Barletta attesa dall'esame Bitetto

Archiviato il match di andata di Coppa Puglia di Prima Categoria con il Real Zapponeta, l'Etra Barletta é pronta a rituffarsi in campionato, dove domenica pomeriggio è attesa dal match in trasferta al centro sportivo Antonucci contro il Bitetto.

È un esame importante quello che attende l'Etra, contro la squadra che attualmente occupa la seconda posizione in classifica, con undici punti su sei partite giocate, frutto di tre vittorie, una sconfitta (il pesante 4-0 col Triggiano), e due pareggi, di cui l'ultimo domenica scorsa in casa dell'Uniti per Cerignola.

Una partita che in caso di risultato positivo per l'Etra, aprirebbe ai ragazzi di Antonio Maino orizzonti decisamente interessanti in prospettiva campionato, fermo restando l'indubbio valore di avversari come ad esempio il Real Olimpia Terlizzi capolista, unica squadra sin qui capace di battere, seppur di misura, l'Etra Barletta.

Real Olimpia Terlizzi che sarà impegnato anch'egli fuori casa, sul campo del Troia reduce dal pesante 3-0 incassato domenica scorsa al manzi Chiapulin proprio dall'Etra.

Turno abbastanza agevole per Triggiano e Passion Sport Manfredonia, che nell'attesa di conoscere che ne sarà del proprio scontro diretto sospeso due turni fa, saranno impegnati domenica rispettivamente a Bitonto contro l'Olimpia, e al Miramare nel derby con l'Uniti per Cerignola.

Abbastanza interessante si presenta invece il match di Zapponeta tra i padroni di casa e l'Ideale Bari, mentre completa il quadro della settima giornata del girone A di Prima Categoria pugliese Molfetta Sportiva-Audace Cagnano: un classico match da "prova del nove", nel senso che entrambe le compagini sono reduci dai nove gol al passivo presi da Triggiano e Passion Sport Manfredonia.