Il ciclista barlettano Mattia Figliolia passa all’Olimpia Valdarnese

A cura di Antonio LopopoloMattia Figliolia, classe 2009, nella prossima stagione sportiva vestirà la maglia dell'Olimpia Valdarnese, società toscana attiva nel mondo del ciclismo giovanile da diversi decenni. Figliolia è entrato nel mondo del ciclismo nel giugno 2020 nella categoria Giovanissimi, dove, grazie al suo impegno personale e al supporto della famiglia, è riuscito a ottenere diversi risultati. Da esordiente ad allivo è approdato all'ASD Teens - Bisceglie, conquistando numerosi piazzamenti soddisfacenti.«Nell'ultimo anno il mio potenziale sportivo è cresciuto ulteriormente e per questo devo un enorme grazie a Ettore Loconsolo, atleta con riconoscimenti nazionali e ora tecnico TA2. Professionale e paziente, mi ha supportato quotidianamente. Abbiamo programmato e realizzato una preparazione invernale eccellente, includendo anche giornate in palestra per il mio potenziamento fisico» ha aggiunto il giovane.Gli obiettivi per il futuro sono ambiziosi: «Mi sto preparando per le gare stagionali con l'obiettivo di puntare ai titoli nazionali, che spero di riuscire a conquistare. Ringrazio l'Olimpia Valdarnese per aver creduto in me: ripagherò la fiducia con il massimo impegno».Nonostante la giovane età, Figliolia riconosce il ruolo fondamentale della famiglia: «So di poter contare su una figura importantissima: mia madre! Quest'anno ho grandi obiettivi e darò il massimo per raggiungerli e renderla fiera di me» ha concluso Mattia Figliolia.L'Olimpia Valdarnese vanta più di 60 anni di attività a livello giovanile, partendo dai Giovanissimi, passando per Esordienti e Allievi. Negli ultimi anni, grazie a una partnership con la CPS Professional Team, del patron Clemente Cavaliere, offre ai ragazzi anche una prospettiva nel mondo delle categorie internazionali.L'Olimpia Valdarnese ha visto crescere tra le sue fila atleti di alto livello, tra cui il professionista Eros Capecchi, vincitore di una tappa del Giro d'Italia nel 2011, e Antonio Tiberi, campione del mondo Juniores 2019 e vincitore della classifica giovani al Giro d'Italia 2024.«Abbiamo voluto investire su Mattia perché, parlando con lui, abbiamo trovato la volontà di fare l'atleta. Al giorno d'oggi è difficile trovare questa determinazione nei ragazzi, in uno sport che richiede tanti sacrifici» ha affermato Francesco Sarri, team manager dell'Olimpia Valdarnese. «La distanza tra Puglia e Toscana non è poca, ma la determinazione di Mattia ci ha dato la spinta per credere in lui e investire sul suo talento. Lo accoglieremo ufficialmente il prossimo weekend nel nostro team, durante un ritiro collegiale» ha concluso Sarri.