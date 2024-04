Nonostante la pioggia, Barletta accoglie il passaggio del Giro Mediterraneo in Rosa

La terza tappa delha fatto tappa ieri a Barletta. La gara ciclistica al femminile, che è giunta alla sua seconda edizione e ha visto protagoniste, è tra le principali competizioni a tappe nazionali.22 in tutto le formazioni rappresentate durante la manifestazione e provenienti da: Italia, Gran Bretagna, Kazakistan, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi Uniti, Svizzera, Messico, Belgio, Spagna, Portogallo, Ukraina, Australia e Polonia. 2 le regioni attraversate (Puglia e Campania) nel corso di 6 tappe differenti.La pioggia della mattinata non ha fermato la carovana di atlete in bicicletta.«Emozionante vedere la volontà e forza di carattere di queste atlete provenienti dai 5 continenti, sotto una pioggia incessante, alla presenza di Daniele Bennati CT della nazionale maschile - ha commentato l'assessore comunale Marcello Degennaro - Grazie Mino Cannito per aver accolto con l'intera amministrazione comunale, l'invito a farci notare nel mondo».