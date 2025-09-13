Entusiasmo e partecipazione per la sesta edizione della Carrera della Disfida di Barletta 2025

Brancaleone Riczio Fieramosca Fanfulla Capoccio Romanello Miale Giovenale Abignente Salomone Corollario Abenevoli Albamonte

Sabato 6 settembre si e disputata con grande successo la sesta edizione della "Carrera della Disfida di Barletta 2025". L'iniziativa - inserita all'interno del programma della rievocazione della disfida - è stata quindi Patrocinata dal Comune di Barletta e sostenuta dalla Regione Puglia e dall'ente Puglia Culture.La Carrera è una manifestazione storico-sportiva sui generis che si sta sempre più storicizzando, e che vuole realizzare un bel mix tra storia sport e cultura, ed è per questo motivo che è stata patrocinata dall'ente A.S.C. (Attività sportive confederate).Splendida la location collocata su Corso Vittorio Emanuele, abbellita e sormontata dalle vittoriose bandiere spagnole giallorosse; bello e velocissimo il percorso gara che, ovviamente, ha raggiunto la Cantina e il monumento della sfida.«La Carrera è una staffetta unica - spiega il presidente della ASD Barletta Sportiva Enzo Cascella - fatta di 13 squadre che rappresentano i 13 cavalieri della Disfida, gli scudi e quindi le città d'origine degli stessi cavalieri, che hanno corso il magico numero di 13 km.A nostro avviso - aggiunge Cascella - la Disfida di Barletta andrebbe sprovincializzata, organizzata sia per far felici i barlettani, ma che allo stesso tempo punti a realizzare il vero messaggio risorgimentale e di unità d'Italia scritto da Massimo D'Azeglio nel suo romanzo.A tal proposito noi abbiamo fatto la nostra parte, Barletta e Sarno sono diventate ancora più amiche: Mariano Abignente uno dei cavalieri della disfida era nativo della città di Sarno, ed è per questo che e stato celebrato alla VI^ edizione della Carrera. Infatti è stato siglato un gemellaggio podistico, sportivo e istituzionale tra gli assessori allo sport Stefania Pappacena e Massimiliano Dileo, le due società podistiche Sarno Runners e Barletta Sportiva, il tutto sotto l'abile regia di Amilcare Mancusi.L'entusiasmo è il divertimento era palpabile in tutti i partecipanti alla iniziativa: questo evento, possiamo dirlo, sta entrando sempre più nel cuore della cittadinanza tutta» conclude Cascella.L'edizione 2025 della Carrera èstata vinta dalla squadra che rappresentava il cavaliere Brancaleone da Genazzano.«Vogliamo ringraziare le associazioni che hanno collaborato all'evento, offrendo il loro prezioso contributo, quali: l'Avis di Barletta, i Bikers, Ciao club, i Coronati, Bardulos, la Croce Rossa italiana. Ringraziamo il comando di Polizia Municipale per l'ottimo lavoro sinergico messo in campo. Un sincero grazie lo rivolgiamo a Francesco Gorgoglione, regista della Disfida di barletta che in questi anni ha sempre creduto nel nostro progetto».