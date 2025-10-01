Altri sport
Dalla Maratona di Berlino alla vetta del Gran Sasso: tanti successi per gli atleti della Barletta Sportiva
Il presidente Cascella: «Orgogliosi di questi traguardi, i nostri atleti dimostrano che la passione non ha confini»
Barletta - mercoledì 1 ottobre 2025
Sono giornate di grandi soddisfazioni per la Barletta Sportiva, protagonista su più fronti, dalle strade internazionali della 51^ Bmw Berlin Marathon ai sentieri impegnativi - dal respiro evocativo e naturalistico - del Gran Sasso.
Quella di Berlino è una delle World Marathon Majors ed è considerata la maratona dei record, con il percorso più veloce del mondo: nella gara che ogni anno richiama oltre 45mila podisti da tutto il mondo, tra gli oltre mille italiani hanno brillato due tesserati del gruppo barlettano. Tommaso Nicolamarino ha chiuso la gara con il tempo ufficiale di 3:27:26, raccontando di aver vissuto "un'esperienza unica, una delle maratone più iconiche" aggiungendo "La corsa è andata bene e l'ho affrontata con la motivazione di sfidare me stesso. Un traguardo che porterò con me come risultato sportivo e personale". Sulla stessa linea Michele Penza, che ha realizzato il suo "personal best": "Correre a Berlino con oltre 50mila runner è stato entusiasmante. Sono fiero di aver portato i colori della Barletta Sportiva su questo prestigioso palcoscenico".
Non solo maratona. Nei giorni scorsi cinque atleti della società hanno infatti raggiunto la vetta occidentale del Corno Grande del massiccio del Gran Sasso, a quasi 3.000 metri di altezza. Antonio Morelli, Gaetano Cassano, Decio Savella, Emanuele Doronzo e Michele Carbone, insieme ai compagni di spedizione Natale Tupputi e Franco Balzano, hanno completato l'impresa partendo da Campo Imperatore e conquistando la croce in vetta dopo tre ore e quaranta minuti di salita. "È stata un'esperienza indimenticabile, frutto di impegno e preparazione" ha commentato Morelli, capo cordata del gruppo.
"Questi risultati ci rendono profondamente orgogliosi – sottolinea il presidente Enzo Cascella – perché dimostrano la versatilità e la passione dei nostri atleti, capaci di affrontare sfide diverse ma sempre con grande determinazione. La Barletta Sportiva continua a portare in alto i propri colori, dalla Puglia al mondo intero".
