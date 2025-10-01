Dalla Maratona di Berlino alla vetta del Gran Sasso: tanti successi per gli atleti della Barletta Sportiva
Dalla Maratona di Berlino alla vetta del Gran Sasso: tanti successi per gli atleti della Barletta Sportiva
Altri sport

Dalla Maratona di Berlino alla vetta del Gran Sasso: tanti successi per gli atleti della Barletta Sportiva

Il presidente Cascella: «Orgogliosi di questi traguardi, i nostri atleti dimostrano che la passione non ha confini»

Barletta - mercoledì 1 ottobre 2025
Sono giornate di grandi soddisfazioni per la Barletta Sportiva, protagonista su più fronti, dalle strade internazionali della 51^ Bmw Berlin Marathon ai sentieri impegnativi - dal respiro evocativo e naturalistico - del Gran Sasso.

Quella di Berlino è una delle World Marathon Majors ed è considerata la maratona dei record, con il percorso più veloce del mondo: nella gara che ogni anno richiama oltre 45mila podisti da tutto il mondo, tra gli oltre mille italiani hanno brillato due tesserati del gruppo barlettano. Tommaso Nicolamarino ha chiuso la gara con il tempo ufficiale di 3:27:26, raccontando di aver vissuto "un'esperienza unica, una delle maratone più iconiche" aggiungendo "La corsa è andata bene e l'ho affrontata con la motivazione di sfidare me stesso. Un traguardo che porterò con me come risultato sportivo e personale". Sulla stessa linea Michele Penza, che ha realizzato il suo "personal best": "Correre a Berlino con oltre 50mila runner è stato entusiasmante. Sono fiero di aver portato i colori della Barletta Sportiva su questo prestigioso palcoscenico".

Non solo maratona. Nei giorni scorsi cinque atleti della società hanno infatti raggiunto la vetta occidentale del Corno Grande del massiccio del Gran Sasso, a quasi 3.000 metri di altezza. Antonio Morelli, Gaetano Cassano, Decio Savella, Emanuele Doronzo e Michele Carbone, insieme ai compagni di spedizione Natale Tupputi e Franco Balzano, hanno completato l'impresa partendo da Campo Imperatore e conquistando la croce in vetta dopo tre ore e quaranta minuti di salita. "È stata un'esperienza indimenticabile, frutto di impegno e preparazione" ha commentato Morelli, capo cordata del gruppo.

"Questi risultati ci rendono profondamente orgogliosi – sottolinea il presidente Enzo Cascella – perché dimostrano la versatilità e la passione dei nostri atleti, capaci di affrontare sfide diverse ma sempre con grande determinazione. La Barletta Sportiva continua a portare in alto i propri colori, dalla Puglia al mondo intero".
Dalla Maratona di Berlino alla vetta del Gran Sasso: tanti successi per gli atleti della Barletta SportivaDalla Maratona di Berlino alla vetta del Gran Sasso: tanti successi per gli atleti della Barletta SportivaDalla Maratona di Berlino alla vetta del Gran Sasso: tanti successi per gli atleti della Barletta SportivaDalla Maratona di Berlino alla vetta del Gran Sasso: tanti successi per gli atleti della Barletta SportivaDalla Maratona di Berlino alla vetta del Gran Sasso: tanti successi per gli atleti della Barletta SportivaDalla Maratona di Berlino alla vetta del Gran Sasso: tanti successi per gli atleti della Barletta Sportiva
  • Barletta Sportiva
Altri contenuti a tema
Ultramaratona delle Fiabe a Rapone, soddisfazioni per la Barletta Sportiva Ultramaratona delle Fiabe a Rapone, soddisfazioni per la Barletta Sportiva Un inaspettato trionfo per Maria Carmela Basilio
Entusiasmo e partecipazione per la sesta edizione della Carrera della Disfida di Barletta 2025 Entusiasmo e partecipazione per la sesta edizione della Carrera della Disfida di Barletta 2025 Vince la squadra che rappresentava il cavaliere Brancaleone
Sport e storia: a Barletta torna la “Carrera della Disfida” Sport e storia: a Barletta torna la “Carrera della Disfida” Il 6 settembre la sesta edizione dell’evento dedicato ai cavalieri della Disfida di Barletta a cura dell'ASD Barletta Sportiva
Ultramaratona di Asolo, sul Monte Grappa brillano gli atleti della Barletta Sportiva Ultramaratona di Asolo, sul Monte Grappa brillano gli atleti della Barletta Sportiva Si tratta di una delle gare più impegnative d'Italia, con circa 2600 metri di dislivello
Sabino Gervasio conquista oro nel giavellotto e argento nel salto in alto per la Barletta Sportiva Sabino Gervasio conquista oro nel giavellotto e argento nel salto in alto per la Barletta Sportiva Successo per l'atleta nella "sua" Molfetta
La Barletta Sportiva protagonista al campionato Paralimpico pugliese La Barletta Sportiva protagonista al campionato Paralimpico pugliese Tutti gli atleti a podio: Cascella e Preziosa qualificati per i Campionati Italiani di Grosseto
La Barletta Sportiva ancora protagonista al Passatore 2025 La Barletta Sportiva ancora protagonista al Passatore 2025 Tra i 3500 iscritti che hanno preso il via presenti anche sei atleti barlettani
Premiato Vito Farano, l'atleta barlettano alla London Marathon 2025 Premiato Vito Farano, l'atleta barlettano alla London Marathon 2025 Festeggiamenti nella sede dell'Asd Barletta Sportiva
Antenne in zona 167: la comunità chiede chiarezza all'Amministrazione e indice una nuova assemblea
1 ottobre 2025 Antenne in zona 167: la comunità chiede chiarezza all'Amministrazione e indice una nuova assemblea
Nuova caserma vigili del fuoco Bat, aggiudicata la gara d'appalto
1 ottobre 2025 Nuova caserma vigili del fuoco Bat, aggiudicata la gara d'appalto
Al via agli eventi organizzati della Biblioteca “Loffredo” per il mese di ottobre
1 ottobre 2025 Al via agli eventi organizzati della Biblioteca “Loffredo” per il mese di ottobre
Venerdì a Barletta la presentazione del volume “Le trappole Balcaniche dalla Dalmazia al Friuli”
1 ottobre 2025 Venerdì a Barletta la presentazione del volume “Le trappole Balcaniche dalla Dalmazia al Friuli”
Furgone ribaltato sulla SS16bis in territorio di Barletta
30 settembre 2025 Furgone ribaltato sulla SS16bis in territorio di Barletta
L'Ufficio scolastico provinciale di Barletta Andria Trani ha il suo direttore
30 settembre 2025 L'Ufficio scolastico provinciale di Barletta Andria Trani ha il suo direttore
Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie, nuove nomine pastorali
30 settembre 2025 Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie, nuove nomine pastorali
Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
30 settembre 2025 Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
Archetti parapedonali molo di Levante, interviene il sindaco Cannito
30 settembre 2025 Archetti parapedonali molo di Levante, interviene il sindaco Cannito
Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia
30 settembre 2025 Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.