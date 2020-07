Sanità, domani Mario Conca a Barletta per discuterne con l'Omceo

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani prosegue nel suo appuntamento di incontri con i candidati presidenti della Regione Puglia.Infatti l'Omceo, presieduto dal dottor Benedetto Delvecchio, ha preso contatti con i candidati alla presidenza della Regione Puglia al fine di «». Il primo incontro si è tenuto con il presidente Michele Emiliano mentre il secondo con Antonella Laricchia.è atteso, Raffaele Fitto per il 17 mentre Ivan Scalfarotto il 22. Gli incontri si terranno allenella sala deldi Barletta.«Abbiamo inteso avviare questo confronto singolarmente con i candidati per far sentire, direttamente da noi medici, quali sono le nostre esigenze al fine di poter al meglio svolgere la nostra professione così delicata nell'ambito regionale - ha dichiarato il presidente Delvecchio -. Con tutti i candidati stiamo avendo un confronto chiaro e diretto al fine di comprendere sin da ora quali sono le linee guida della loro azione sanitaria futura. Desidero ringraziare i candidati presidenti per la disponibilità mostratami per questo confronto. Non faremo sconti a nessuno nell'interesse del rispetto dei nostri pazienti e della nostra professione. Invito chiaramente tutti i colleghi, in particolar modo, ad intervenire al fine di poter far presente le proprie idee in un'ottica di miglioramento del sistema sanitario regionale».