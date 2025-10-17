Candidati regionali Barletta
Candidati regionali Barletta
Politica

Elezioni regionali 2025, tutti i barlettani in corsa

In attesa della definizione ufficiale delle liste, ecco i nomi dei candidati per l'appuntamento del 23 e 24 novembre prossimo

Barletta - venerdì 17 ottobre 2025
La corsa ad uno scranno in via Gentile è appena cominciata. La prossima settimana saranno ufficializzate le liste dei candidati alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi, i partiti stanno definendo gli ultimi dettagli e i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Ad oggi, però, è comunque possibile tracciare un elenco di quelli che saranno i candidati barlettani partito per partito.

COALIZIONE DI CENTRODESTRA CON LUIGI LOBUONO CANDIDATO PRESIDENTE

Forza Italia: Marcello Lanotte (presidente del consiglio comunale) e Giuseppe Tupputi (consigliere regionale uscente)

Fratelli d'Italia: Riccardo Memeo (consigliere comunale)

Lega: Ruggiero Grimaldi (vice presidente del consiglio comunale)

Noi Moderati: Rocco Dileo (consigliere comunale)

COALIZIONE DI CENTROSINISTRA CON ANTONIO DECARO CANDIDATO PRESIDENTE

Alleanza Verdi Sinistra: Anna Chiumeo (ex sindaco di Barletta dal luglio 1992 al febbraio 1993, presidente associazione donne giuriste)

Lista Decaro Presidente: Michela Diviccaro (consigliera comunale), Ruggiero Marzocca (ex consigliere comunale, presidente associazione Valorizziamo Barletta)

Lista Per la Puglia Decaro Presidente: Ruggiero Passero (ex assessore comunale all'Ambiente), Ruggiero Mennea (consigliere regionale uscente)

Movimento 5 Stelle: Luca Savella (responsabile territoriale)

Partito Democratico: Giuseppe Paolillo (consigliere comunale)


Fino al 24 ottobre sono possibili cambiamenti.

  • Elezioni Regionali
  • Elezioni regionali 2025
Altri contenuti a tema
Consiglio Regionale, Spina (FDI): «Bilancio e fine legislatura senza slancio. I pugliesi meritano di più» Speciale Consiglio Regionale, Spina (FDI): «Bilancio e fine legislatura senza slancio. I pugliesi meritano di più» La nota della consigliera Spina sull'ultima seduta del Consiglio Regionale
Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono In Veneto correrà il leghista Stefani. Pronte a sostenerlo anche le liste di Cassano
Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità» Speciale Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità» «Ho sempre interpretato il mio ruolo pensando di generare opportunità per tutti - spiega -, non per una cerchia ristretta di amici»
3 Elezioni regionali, De Santis (PD): «Mi candido e mi batto per la BAT» Elezioni regionali, De Santis (PD): «Mi candido e mi batto per la BAT» «C'è bisogno di prendersi cura di questa meravigliosa terra, delle persone e delle famiglie, della sua storia e della sua cultura»
Elezioni regionali, sabato si inaugura a Barletta il comitato di Riccardo Memeo Speciale Elezioni regionali, sabato si inaugura a Barletta il comitato di Riccardo Memeo «Vogliamo costruire insieme una Barletta più forte, più unita e più orgogliosa»
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Attualità In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Nelle circoscrizioni elettorali, su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto: le altre con premio di maggioranza
Dalle regionali dipende il Governo, Giorgia Meloni a Trani: «A casa mia la democrazia conta» Dalle regionali dipende il Governo, Giorgia Meloni a Trani: «A casa mia la democrazia conta» La leader di Fratelli d’Italia: «La sinistra ha smesso di governare, preferendo dedicarsi alla gestione del potere»
Smaltimento acque reflue, Piazzolla: «Utile costituire un consorzio fra le aziende casearie della provincia Bat» Smaltimento acque reflue, Piazzolla: «Utile costituire un consorzio fra le aziende casearie della provincia Bat» Interviene la candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente
Prima Categoria: parità tra Etra Barletta e Polisportiva Trani nell'esordio in Coppa Puglia
17 ottobre 2025 Prima Categoria: parità tra Etra Barletta e Polisportiva Trani nell'esordio in Coppa Puglia
Ritorna a Barletta la magia del vinile: la Fiera del Disco Metroklang Village
17 ottobre 2025 Ritorna a Barletta la magia del vinile: la Fiera del Disco Metroklang Village
Dal primo novembre potatura degli alberi a Barletta: ecco le vie interessate
16 ottobre 2025 Dal primo novembre potatura degli alberi a Barletta: ecco le vie interessate
Sciopero del 17 ottobre, la comunicazione di Bar.S.A.
16 ottobre 2025 Sciopero del 17 ottobre, la comunicazione di Bar.S.A.
Ennesimo caos sui treni, Flavio Civita: «Fallimento della Regione»
16 ottobre 2025 Ennesimo caos sui treni, Flavio Civita: «Fallimento della Regione»
Marchi contraffatti, la Finanza sequestra tre opifici a Barletta
16 ottobre 2025 Marchi contraffatti, la Finanza sequestra tre opifici a Barletta
Operazione "Long Vehicle ": obbligo di dimora per un 53enne di Barletta
16 ottobre 2025 Operazione "Long Vehicle": obbligo di dimora per un 53enne di Barletta
"Biscotti senza frontiere ", i volontari di MSF presenti a Barletta nel prossimo fine settimana
16 ottobre 2025 "Biscotti senza frontiere", i volontari di MSF presenti a Barletta nel prossimo fine settimana
Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia
16 ottobre 2025 Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia
“Controllo di Vicinato” a Barletta, Musti: «Sicurezza e legalità non possono essere a senso unico»
16 ottobre 2025 “Controllo di Vicinato” a Barletta, Musti: «Sicurezza e legalità non possono essere a senso unico»
© 2001-2025 BarlettaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.