Politica
Elezioni regionali 2025, tutti i barlettani in corsa
In attesa della definizione ufficiale delle liste, ecco i nomi dei candidati per l'appuntamento del 23 e 24 novembre prossimo
Barletta - venerdì 17 ottobre 2025
La corsa ad uno scranno in via Gentile è appena cominciata. La prossima settimana saranno ufficializzate le liste dei candidati alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi, i partiti stanno definendo gli ultimi dettagli e i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Ad oggi, però, è comunque possibile tracciare un elenco di quelli che saranno i candidati barlettani partito per partito.
COALIZIONE DI CENTRODESTRA CON LUIGI LOBUONO CANDIDATO PRESIDENTE
Forza Italia: Marcello Lanotte (presidente del consiglio comunale) e Giuseppe Tupputi (consigliere regionale uscente)
Fratelli d'Italia: Riccardo Memeo (consigliere comunale)
Lega: Ruggiero Grimaldi (vice presidente del consiglio comunale)
Noi Moderati: Rocco Dileo (consigliere comunale)
COALIZIONE DI CENTROSINISTRA CON ANTONIO DECARO CANDIDATO PRESIDENTE
Alleanza Verdi Sinistra: Anna Chiumeo (ex sindaco di Barletta dal luglio 1992 al febbraio 1993, presidente associazione donne giuriste)
Lista Decaro Presidente: Michela Diviccaro (consigliera comunale), Ruggiero Marzocca (ex consigliere comunale, presidente associazione Valorizziamo Barletta)
Lista Per la Puglia Decaro Presidente: Ruggiero Passero (ex assessore comunale all'Ambiente), Ruggiero Mennea (consigliere regionale uscente)
Movimento 5 Stelle: Luca Savella (responsabile territoriale)
Partito Democratico: Giuseppe Paolillo (consigliere comunale)
Fino al 24 ottobre sono possibili cambiamenti.
