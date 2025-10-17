Elezioni regionali 2025, tutti i barlettani in corsa

La corsa ad uno scranno in via Gentile è appena cominciata. La prossima settimana saranno ufficializzate le liste dei candidati alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi, i partiti stanno definendo gli ultimi dettagli e i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Ad oggi, però, è comunque possibile tracciare un elenco di quelli che saranno i candidati barlettani partito per partito.Marcello Lanotte (presidente del consiglio comunale) e Giuseppe Tupputi (consigliere regionale uscente)Riccardo Memeo (consigliere comunale)Ruggiero Grimaldi (vice presidente del consiglio comunale)Rocco Dileo (consigliere comunale)Anna Chiumeo(ex sindaco di Barletta dal luglio 1992 al febbraio 1993, presidente associazione donne giuriste)Michela Diviccaro (consigliera comunale), Ruggiero Marzocca (ex consigliere comunale, presidente associazione Valorizziamo Barletta)Ruggiero Passero (ex assessore comunale all'Ambiente), Ruggiero Mennea (consigliere regionale uscente)Luca Savella (responsabile territoriale)Giuseppe Paolillo (consigliere comunale)Fino al 24 ottobre sono possibili cambiamenti.