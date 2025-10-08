Luigi Lobuono
Luigi Lobuono
Politica

Regionali, centrodestra trova la quadra: confermata la candidatura di Luigi Lobuono

In Veneto correrà il leghista Stefani. Pronte a sostenerlo anche le liste di Cassano

Barletta - mercoledì 8 ottobre 2025 22.34
Luigi Lobuono sfiderà Antonio Decaro per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimo in Puglia. Lo avevamo anticipato dalle nostre pagine ma ora è ufficiale. A Roma è stata trovata la quadra nelle scorse ore e Lobuono sarà il candidato civico gradito a Forza Italia ed appoggiato da tutta la coalizione. In Veneto candidato il leghista Alberto Stefani, appena 33 anni.

Ex presidente della Fiera del Levante e candidato a sindaco di Bari nel 2004, poi sconfitto da Michele Emiliano, Lobuono avrebbe vinto le resistenze di parte della coalizione che invece avrebbe voluto un uomo interno ai partiti. Nelle ultime ore il centrodestra pugliese avrebbe incassato anche l'appoggio di alcuni uomini vicini a Massimo Cassano ed esponenti della lista Vero Centro, nata dalle ceneri di Sud al Centro di Anita Maurodinoia. Pronto a scendere in campo in Puglia anche l'europarlamentare della Lega, il generale Roberto Vannacci.

Per Lobuono, imprenditore 70enne da sempre considerato vicino a Silvio Berlusconi, si tratta di una investitura ufficiale, ma di una partita difficile da vincere visto il ritardo con cui sta partendo la sua campagna elettorale.
  • Elezioni Regionali
  • Luigi Lobuono
Altri contenuti a tema
Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità» Speciale Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità» «Ho sempre interpretato il mio ruolo pensando di generare opportunità per tutti - spiega -, non per una cerchia ristretta di amici»
3 Elezioni regionali, De Santis (PD): «Mi candido e mi batto per la BAT» Elezioni regionali, De Santis (PD): «Mi candido e mi batto per la BAT» «C'è bisogno di prendersi cura di questa meravigliosa terra, delle persone e delle famiglie, della sua storia e della sua cultura»
Elezioni regionali, sabato si inaugura a Barletta il comitato di Riccardo Memeo Speciale Elezioni regionali, sabato si inaugura a Barletta il comitato di Riccardo Memeo «Vogliamo costruire insieme una Barletta più forte, più unita e più orgogliosa»
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Attualità In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Nelle circoscrizioni elettorali, su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto: le altre con premio di maggioranza
Dalle regionali dipende il Governo, Giorgia Meloni a Trani: «A casa mia la democrazia conta» Dalle regionali dipende il Governo, Giorgia Meloni a Trani: «A casa mia la democrazia conta» La leader di Fratelli d’Italia: «La sinistra ha smesso di governare, preferendo dedicarsi alla gestione del potere»
Smaltimento acque reflue, Piazzolla: «Utile costituire un consorzio fra le aziende casearie della provincia Bat» Smaltimento acque reflue, Piazzolla: «Utile costituire un consorzio fra le aziende casearie della provincia Bat» Interviene la candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente
2 Emiliano presenta i candidati della Bat e chiede aiuto al Governo per vincere su Fitto Emiliano presenta i candidati della Bat e chiede aiuto al Governo per vincere su Fitto Il governatore pugliese uscente, Michele Emiliano: «Il Governo dovrebbe mettersi una mano alla coscienza ed evitare di regalare questa Regione a Salvini»
1 Ruggiero Mennea a Margherita di Savoia: «Bisogna liberare questa città da chi la "comanda"» Ruggiero Mennea a Margherita di Savoia: «Bisogna liberare questa città da chi la "comanda"» Il candidato al Consiglio regionale pugliese ha inaugurato ieri il suo comitato elettorale a Margherita
Stallo della commissione urbanistica, la denuncia delle opposizioni
8 ottobre 2025 Stallo della commissione urbanistica, la denuncia delle opposizioni
Assemblea sulle antenne in via delle Querce, è scontro tra comitato 167 e il sindaco
8 ottobre 2025 Assemblea sulle antenne in via delle Querce, è scontro tra comitato 167 e il sindaco
1
Ecco la stagione 2025-2026 del teatro Curci
8 ottobre 2025 Ecco la stagione 2025-2026 del teatro Curci
Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità»
8 ottobre 2025 Regionali 2025, la candidatura di Flavio Civita: «Una scelta a servizio della comunità»
9
Caracciolo: «A Barletta un nuovo centro per il supporto delle fasce deboli della popolazione, finanziato progetto di Arca Puglia»
8 ottobre 2025 Caracciolo: «A Barletta un nuovo centro per il supporto delle fasce deboli della popolazione, finanziato progetto di Arca Puglia»
Corso B.L.S-D per gli Agenti, operatori e avvocati della "Stanza Divina "
8 ottobre 2025 Corso B.L.S-D per gli Agenti, operatori e avvocati della "Stanza Divina"
Giuramento Vigili del fuoco: 7 allievi della BAT per il 100° corso
8 ottobre 2025 Giuramento Vigili del fuoco: 7 allievi della BAT per il 100° corso
Bandi della Provincia Bat su piattaforma digitale, Lodispoto: «Innovazione per garantire efficienza e legalità»
8 ottobre 2025 Bandi della Provincia Bat su piattaforma digitale, Lodispoto: «Innovazione per garantire efficienza e legalità»
Super Trofeo Lamborghini: Benedetto Strignano in pista nel weekend a Barcellona
8 ottobre 2025 Super Trofeo Lamborghini: Benedetto Strignano in pista nel weekend a Barcellona
Al via il Censimento 2025 della popolazione e delle abitazioni
8 ottobre 2025 Al via il Censimento 2025 della popolazione e delle abitazioni
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.